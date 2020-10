Žantovský, Němcová, Smoljak... Šestice postupujících v Praze nedala ostatním šanci

První kolo pražských senátních voleb ovládli zástupci opozičních stran, které se dohodly na podpoře společného kandidáta. Kandidátka ODS, STAN a TOP 09 na Praze 1 Miroslava Němcová jen těsně nepřekročila hranici 50 procent, jejíž překonání by ji poslalo do Senátu hned v prvním kole. Do druhého kola se naopak nepodívají kandidáti podporovaní vládními stranami ANO a ČSSD.

Pravicovým opozičním stranám se podle výsledků senátních voleb v Praze vyplatilo spojit síly a domluvit se na společných kandidátech. Všichni tito kandidáti postoupili do druhého kola, přičemž dlouholeté poslankyni ODS Miroslavě Němcové chyběla jen necelá dvě procenta, aby ji voliči zvolili do Senátu už v prvním kole. "Děkuji všem voličům. Je to důkaz, že koaliční spojení mají smysl," napsal na Twitter bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Aby se Němcová rozloučila s Poslaneckou sněmovnou, které mezi lety 2010 až 2013 šéfovala, a přestěhovala se do horní komory parlamentu, bude muset ve druhém kole porazit senátora a někdejšího rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla - tedy dalšího kandidáta, který má podporu hned několika stran, konkrétně lidovců, Zelených a Senátor 21. Hampl, který obhajuje mandát, obdržel přes 20 procent hlasů. Související ŽIVĚ ANO zatím vede v devíti krajích, ve Středočeském prohrává se Starosty i ODS Zobrazit reportáž Do Senátu se naopak nedostane kandidát Pirátů Robert Veverka, který dostal přes devět procent hlasů, ani bývalý dlouholetý ředitel pražské zoo Petr Fejk. Čtvrtý skončil kandidát Trikolóry Ivo Budil, za ním Milan Urban z SPD a sociálnědemokratický Jakub Štědroň. I na Praze 9 bodoval společný kandidát, tentokrát STAN, Pirátů a TOP 09 David Smoljak, když obdržel okolo 43 procent hlasů. Smoljak v Senátu sedí už od dubna 2019, kdy zvítězil v doplňovacích volbách, když se své funkce vzdala Zuzana Baudyšová, která kandidovala za ANO. Ve druhém kole se s ním utká kandidát KDU-ČSL a ODS, vojenský historik Eduard Stehlík, který je ředitelem Památníku Lidice, a od voličů získal přes 30 procent hlasů. Daleko od postupu do druhého kola zůstal kandidát Trikolóry a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, kterému dalo hlas jen necelých šest procent voličů. Ještě hůře skončil kandidát vládní ČSSD David Pavlát, který ani nepřekročil pětiprocentní hranici. Za ním se pak umístil například kandidát SPD Vítězslav Novák, kandidát komunistů Pavel Franěk či bratr vítěze prvního kola Filip Smoljak. I na Praze 5 se dařilo opozičním stranám. První kolo těsně s necelými 40 procenty ovládl kandidát ODS, STAN a TOP 09 a současný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Jen o pár stovek hlasů méně obdržel obhajující senátor Václav Láska z uskupení Senátor 21. Naopak domluva na společném kandidátovi vládních ANO a ČSSD v podobě ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka nevyšla. Bývalý ministr zdravotnictví získal kolem 14 procent hlasů a do druhého kola se nedostal. Pod čtyřmi procenty pak zůstali kandidáti Trikolóry, SPD i KSČM.