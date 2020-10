Trikolóra těsně uspěla pouze v koalici ve Zlínském kraji, získá dva zastupitele

Hnutí Trikolóra samo v žádném z krajů nepřekonalo pětiprocentní hranici. Nejúspěšnější bylo po sečtení většiny hlasů v Olomouckém kraji, i tam však hnutí získalo pouze 4 procenta, stejně jako třeba KSČM. Přes nutnou pětiprocentní hranici se Trikolóře podařilo dostat jen ve Zlínském kraji, a to v koalici se Soukromníky a Nezávislými. Získá tak dva mandáty.

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší odpoledne ocenil výsledek hnutí ve Zlínském kraji. Nechtěl však hodnotit celkové skóre, kterého Trikolóra v letošních krajských volbách dosáhla. Je to předčasné, řekl novinářům.

Ve Zlínském kraji získalo hnutí po sečtení 85 procent hlasů 5,54 procenta, což jsou dva mandáty. Do zastupitelstva kandidovalo v koalici se Soukromníky a Nezávislými, kandidátku vedl lékař Jaromír Bernátek.

"My jsme chtěli zapsat Trikolóru na politickou mapu," prohlásil Klaus. Dodal, že se to podle něj alespoň ve Zlínském kraji povedlo. Protože je sportovec, je překročení pětiprocentní hranice to, co při volbách považuje za úspěch, řekl. V dalších krajích se to ale hnutí nepodařilo.

Klaus doplnil, že výsledky v krajích, kde hnutí kandidovalo v koalicích, nedopadly výrazně jinak či lépe než tam, kde se o hlasy ucházela Trikolóra sama. "To neznamená, že bych toho nějak litoval. Já jsem hrozně rád," uvedl Klaus. Poděkoval lidem, kteří se věnovali ve svém volném čase kampani. "Jinak by ty výsledky byly ještě dvacetkrát horší, protože skutečně ta značka je ještě neznámá," prohlásil.

V ostatních krajích se výsledek Trikolóry pohyboval okolo dvou až tří procent. Do druhého kola nepostoupil ani žádný z jejích kandidátů do Senátu.