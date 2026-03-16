Tím svinstvem ničíte životy dětí, pustil se Babiš do Fialovy vlády. Teď začíná couvat

Premiér Andrej Babiš ostře útočí na předcházející vládu Petra Fialy velmi často. Ale útok, který předvedl na začátku tohoto měsíce, byl ještě o poznání tvrdší. Fialu a jeho koalici obvinil z toho, že má na svědomí zdraví mnoha dětí, protože podle jeho slov umožnila prodej drog – konkrétně kratomu. Skoncuji s tím, sliboval Babiš. Teď se ale ukazuje, že realita je jiná, než ji popisoval.
Je to jen několik dnů, co se premiér Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně velmi rozčiloval a ostře kritizoval předcházející vládu Petra Fialy, která má podle něj na svědomí ničení zdraví dětí. A to proto, že podporuje prodej návykové látky s názvem kratom. Babiš avizoval, že něco takového nestrpí, povede proti kratomu boj a zakáže ho.
„Včera jsme měli sezení se šéfem protidrogovky a policejním prezidentem a musím říct, že jsem velice zděšen tím, co jsem se dozvěděl, co minulá vláda tady předvedla s kratomem. Chápu, že minulá vláda vlastně byla pod diktátem pirátských fanatiků, kteří samozřejmě by rádi, abychom všichni užívali drogy, ale to, co jste předvedli s kratomem, to je neuvěřitelné,“ stěžoval si 4. března v jednacím sále.
Byl to klasický Babiš. Jako mnohokrát v minulosti mluvil evidentně pod vlivem emocí, rozčiloval se, útočil na své oponenty a sliboval, že on přijde s nápravou. „Vy normálně ničíte naše dětí. To je úplně neuvěřitelné, co tady se stalo. A teď jsem se dozvěděl, že dokonce jste dali asi 125 firmám licenci na prodej kratomu! To je neuvěřitelné, co jste vy tady předvedli,“ opakovaně vyčítal vládě Petra Fialy s tím, že kvůli ní končí děti na jednotkách intenzivní péče.
Následně tvrdil, že co nejdříve svolá jednání s jednoznačným cílem. „Tohle svinstvo zakážeme, protože vy normálně ničíte naše děti. A to, že pan premiér si nebyl schopen srovnat Piráty ve vládě a ve všem jim ustupoval, i v tomhle, je absolutně nepřijatelné,“ avizoval s tím, že ochrání děti i dospívající mládež. „Ochráníme je proti tomuto drogovému svinstvu, a kratom je svinstvo. My, určitě mi věřte, s tím něco uděláme, uděláme to,“ řekl doslova.
Babišem avizovaný zákaz kratomu nenastal
Od té doby uteklo několik dní, během kterých Babiš ještě několikrát na různých místech mluvil o svém nesmiřitelném boji s kratomem. Zatím se ale ukazuje, že s jeho „bojem“ to je složitější. Když dnes, v pondělí 16. března, vláda za jeho účasti jednala mimo jiné o kratomu, rozhodla se ho nezakázat. Minimálně ne v dohledné době. A kdoví, jestli vůbec někdy takový zákaz přijde.
Po zasedání vystoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, z jehož slov vyplynulo, že prodej kratomu vláda nezakázala. A nedala ho ani na seznam, kde by mu mohlo omezení hrozit. Přestože původně v návrhu na vložení do takového seznamu byl.
Podle informací z důvěryhodných zdrojů se ale na Babiše obraceli odborníci, kteří mu vysvětlovali, že ve svém „svatém rozhořčení“ mýlí. „Že je zákaz kratomu nesmysl, ho upozorňovali například lidé z vládního odboru protidrogové politiky. On si totiž nechal namluvit různé věci od policie místo toho, aby více mluvil s odborníky na drogovou problematiku,“ sdělil Aktuálně.cz zdroj, který se účastnil v zákulisí jednání o tom, zda kratom bude, či nebude zakázaný.
Na Babiše se naléhavě obraceli také oficiální prodejci kratomu, kteří mají k jeho prodeji licenci. Varovali ho, že problémem je černý trh s kratomem, stejně jako prodej různých podobných látek na internetu či v obchodech, které licenci nemají. A tedy nedodržují ani přísná pravidla prodeje.
Proti zákazu vystoupil krátce před zasedáním vlády také předseda vědecké rady Ústavu pro evropskou legislativu (UPEL) Pavel Kubů a místopředseda Obchodní a hospodářské rady UPEL Tomáš Riedl.
Naplnila se tak slova poslankyně ODS Renáty Zajíčkové, která reagovala na Babiše už po jeho zmiňovaném „ohnivém“ vystoupení ve sněmovně. Babišovi vysvětlovala, že Fialova vláda se intenzivně kratomem a dalšími látkami zabývala a přijala potřebná opatření.
„Prosím, není pravda, že by tady vláda Petra Fialy ničila zdraví našich dětí. Je to přesně naopak. My jsme přišli se zákonem, který to zdraví dětí velmi vysoce chrání a ochraňuje právě tím, že jsme začali regulovat prodej kratomu,“ uváděla Zajíčková, která upozorňovala, že problémem jsou jiné látky, které se prodávají prakticky bez omezení, a je na Babišově vládě, aby tyto látky dala na seznam se zákazy. „Jedná se o nízkopotentní konopí, syntetické konopí a podobně. Takže trh s kratomem je dneska regulovaný, je transparentní,“ upřesnila.
Samotný Andrej Babiš zdůvodnil nynější postoj tak, že vláda před rozhodováním o kratomu nejdřív vyhodnotí výsledky jeho licencovaného prodeje v Česku. „I podle toho, jak jsem vystupoval na síti, tak jsem dostal X různých ohlasů, takže je potřeba se k tomu tématu vrátit,“ uvedl. Ve hře je i případný návrh národního protidrogového koordinátora Pavla Béma, že by si látku mohli kupovat dospělí až od 21 let, ne od 18 let. „Určitě vyhodnotíme veškeré věci z hlediska zdraví – hlavně našich dětí. Pan Bém dnes navrhl v rámci debaty posunutí věku z 18 na 21 let,“ uvedl Babiš.
Podobně zareagoval ministr Vojtěch. „Budeme se ke kratomu vracet. Budeme se věnovat vyhodnocení té aktuální regulace, to znamená tomu licencovanému prodeji… Je to samozřejmě o kontrole prodejců, aby prodávali kratom těm, kteří na něj mají nárok, to znamená lidem nad 18 let. Budeme se věnovat i osvětě. To, že se prodává, neznamená, že je to bezpečná látka. Má rizika jako alkohol a podobně,“ řekl Vojtěch.
Jediné, co se dnes stalo, je to, že podle Babišovy vlády bude brzy patřit mezi zakázané látky, jejichž držení je trestné, kanabinoid HHC. Podle odborníků se konopný HHC váže na kanabinoidní receptory v mozku a ovlivňuje procesy, jako je vnímání bolesti, chuť, nálada a paměť.
Zároveň zapsala vláda na seznam zkoumaných substancí, které by se při potvrzení nízkého rizika mohly v budoucnu za přísných pravidel případně prodávat dospělým, tři syntetické deriváty THC. Každopádně kratomu se žádné z opatření vlády netýká.
