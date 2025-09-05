Domácí

"Děti to berou jako džus." Kratom se na školách vymyká kontrole, varuje adiktoložka

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 3 hodinami
„Ve školách mě vždycky překvapí to, jak bezstarostně mladí lidé o kratomu mluví. Berou to, jako kdyby si dali džus,“ říká adiktoložka Denisa Vajdlová z Centra primární prevence Magdaléna. Podle ní je braní kratomu mezi teenagery velmi normalizované, i když jde o psychoaktivní látku. „Neuvědomují si rizika, myslí si, že je to neškodné, protože jim chybí komplexní informace,“ doplňuje.
Spotlight Generace - Denisa Vajdlová | Video: Michaela Lišková

Při práci se studenty adiktoložka řeší hlavně nové látky, jako jsou nikotinové sáčky, elektronické cigarety a právě kratom. "O těchto látkách musíme nejčastěji vyvracet různé mýty, které žáci znají. Třeba, že kratom nemá žádná rizika a je skvělý při sportu," vysvětluje a doplňuje, že i její praxe potvrzuje data různých studií z poslední doby, podle nichž už mladí tolik nepijí alkohol, ale mají oblíbené nové látky, jako je právě třeba kratom.

Podle Vajdlové je největším problémem v souvislosti s kratomem legislativa. "Může si ho koupit kdokoliv, kdekoliv. Zároveň není jednoduché sehnat informace o jeho dávkování nebo o tom, co v tom sáčku konkrétně je," upozorňuje s tím, že se v něm mohou objevovat nebezpečné pesticidy nebo salmonela.

Mladí lidé často vnímají to, že jejich kamarád bere kratom, jako normální věc. "Konzumují ho nejčastěji středoškoláci nebo deváťáci. Běžně ho pijí ve škole, v autobuse. Popíjí to z neprůhledné láhve, takže nikdo neví, že něco užívají. Kratom je zároveň finančně dostupný pro velkou skupinu lidí. Studenti si ho třeba dávají před velkou zkouškou kvůli povzbuzujícímu účinku," říká a dodává, že často rodiče kratom ani neznají a myslí si, že jejich děti pijí matchu (mletý zelený čaj).

Stoupající závislost u mladých lidí na kratomu je vidět i v adiktologických ambulancích. "Od kolegů vím, že takových lidí se objevuje víc a víc. Dřív kratom doplňoval třeba jinou závislost, teď už se ale objevují klienti, kteří konzumují čistě jen tuto látku. Problém je v tom, že kratom má vysoký závislostní potenciál. Abstinenční příznaky jsou podobné, trochu jemnější, jako ty na opiátech typu heroin," uzavírá.

Proč mají na mladé lidi vliv i sociální sítě a influenceři v souvislosti s konzumací kratomu? A jaký známý influencer a MMA zápasník látku propaguje? Jak s dětmi o rizicích na kratomu mluvit a co pro to mohou dělat školy? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.

 
Mohlo by vás zajímat

"Vakcíny došly." Žloutenka v Česku nebývale sílí, stát zaspal, tvrdí Prymula

"Vakcíny došly." Žloutenka v Česku nebývale sílí, stát zaspal, tvrdí Prymula

"Tuto zemi si vezmeme zpět." Stačilo! si hodně věří, penzistka zaútočila na mladé

"Tuto zemi si vezmeme zpět." Stačilo! si hodně věří, penzistka zaútočila na mladé

"Holokaust 2025". Před židovským obchodem se vymočil, nasadil sombrero a začal psát

"Holokaust 2025". Před židovským obchodem se vymočil, nasadil sombrero a začal psát

Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři

Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři
0:29
Aktuálně.cz Obsah domácí video Video Aktuálně.cz kratom Drogy škola děti

Právě se děje

před 28 minutami
Američanka má šanci napravit wimbledonskou ostudu. Ve finále jde proti obhájkyni

Američanka má šanci napravit wimbledonskou ostudu. Ve finále jde proti obhájkyni

Na tenisovém US Open se utkají o titul úřadující šampionka Běloruska Aryna Sabalenková a domácí Američanka Amanda Anisimovová.
před 32 minutami
Dvořákovu Prahu zahájí elitní Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr

Dvořákovu Prahu zahájí elitní Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr

Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr, který povede jeho šéfdirigent Alain Altinoglu, v pátek večer v Rudolfinu zahájí festival.
před 33 minutami

"Děti to berou jako džus." Kratom se na školách vymyká kontrole, varuje adiktoložka

"Děti to berou jako džus." Kratom se na školách vymyká kontrole, varuje adiktoložka
18:44
před 33 minutami
Jiří Sovák nás naučil milovat nasupené morousy. Mistr protikladů zemřel před 25 lety

Jiří Sovák nás naučil milovat nasupené morousy. Mistr protikladů zemřel před 25 lety

I čtvrt století po smrti je stálicí televizních obrazovek. Byl bezpochyby komplikovaná osobnost, a možná i proto jsou jeho postavy tak barvité.
před 51 minutami
Provoz a rozšíření Trumpova "aligátořího Alcatrazu" může pokračovat, rozhodl soud

Provoz a rozšíření Trumpova "aligátořího Alcatrazu" může pokračovat, rozhodl soud

Odvolací soud zablokoval rozhodnutí, aby zařízení přestalo přijímat nové migranty a zastavilo stavební práce.
před 57 minutami
Poslední koncert operní legendy. Sopranistka Beňačková se rozloučila s fanoušky

Poslední koncert operní legendy. Sopranistka Beňačková se rozloučila s fanoušky

"Je to můj poslední koncert nejenom v Čechách, ale v celém světě," oznámila operní pěvkyně.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slováci v sedmém nebi, zato Němci trpí: Hanba, Strelec udělal z Rüdigera blázna

Slováci v sedmém nebi, zato Němci trpí: Hanba, Strelec udělal z Rüdigera blázna

Slováci se pyšní, že to, co oni, ještě nedokázal nikdo na světě. Naopak Němci se začínají bát o účast na mistrovství světa.
Další zprávy