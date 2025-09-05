"Děti to berou jako džus." Kratom se na školách vymyká kontrole, varuje adiktoložka

Při práci se studenty adiktoložka řeší hlavně nové látky, jako jsou nikotinové sáčky, elektronické cigarety a právě kratom. "O těchto látkách musíme nejčastěji vyvracet různé mýty, které žáci znají. Třeba, že kratom nemá žádná rizika a je skvělý při sportu," vysvětluje a doplňuje, že i její praxe potvrzuje data různých studií z poslední doby, podle nichž už mladí tolik nepijí alkohol, ale mají oblíbené nové látky, jako je právě třeba kratom.
Podle Vajdlové je největším problémem v souvislosti s kratomem legislativa. "Může si ho koupit kdokoliv, kdekoliv. Zároveň není jednoduché sehnat informace o jeho dávkování nebo o tom, co v tom sáčku konkrétně je," upozorňuje s tím, že se v něm mohou objevovat nebezpečné pesticidy nebo salmonela.
Mladí lidé často vnímají to, že jejich kamarád bere kratom, jako normální věc. "Konzumují ho nejčastěji středoškoláci nebo deváťáci. Běžně ho pijí ve škole, v autobuse. Popíjí to z neprůhledné láhve, takže nikdo neví, že něco užívají. Kratom je zároveň finančně dostupný pro velkou skupinu lidí. Studenti si ho třeba dávají před velkou zkouškou kvůli povzbuzujícímu účinku," říká a dodává, že často rodiče kratom ani neznají a myslí si, že jejich děti pijí matchu (mletý zelený čaj).
Stoupající závislost u mladých lidí na kratomu je vidět i v adiktologických ambulancích. "Od kolegů vím, že takových lidí se objevuje víc a víc. Dřív kratom doplňoval třeba jinou závislost, teď už se ale objevují klienti, kteří konzumují čistě jen tuto látku. Problém je v tom, že kratom má vysoký závislostní potenciál. Abstinenční příznaky jsou podobné, trochu jemnější, jako ty na opiátech typu heroin," uzavírá.
Proč mají na mladé lidi vliv i sociální sítě a influenceři v souvislosti s konzumací kratomu? A jaký známý influencer a MMA zápasník látku propaguje? Jak s dětmi o rizicích na kratomu mluvit a co pro to mohou dělat školy? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.