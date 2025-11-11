Domácí

Kratom se od středy může prodávat jen regulovaně v 17 obchodech s licencí

ČTK ČTK
Aktualizováno před 11 minutami
Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Na svém webu o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: ashevillerecoverycenter.com

Podle jeho licenčního seznamu by kratom měl být k dostání v 17 kamenných obchodech, e-shop nemá žádná z prodejen. Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů v úterý a začíná být účinný následující den po svém vyhlášení.

"Látky kratom a kratom extrakt včetně výrobků s jejich obsahem se stanou 12. listopadu 2025 psychomodulačními látkami a pro nakládání s nimi - výzkum, výrobu, dovoz, distribuci, uvádění na trh, internetový prodej, skladování a přepravu pro jiného, pěstování - bude zapotřebí disponovat platným povolením," uvedlo ministerstvo.

Mluvčí resortu Ondřej Jakob sdělil, že dohled zajistí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Nakládaní s kratomem a jeho prodej bez licence bude protiprávní, tedy přestupek či trestný čin. "Cílem nové právní úpravy je zajistit kontrolovaný a bezpečný prodej psychomodulačních látek a zamezit jejich dostupnosti mladistvým," uvedl mluvčí. Podle něj je ministerstvo připraveno spolu s dalšími institucemi bránit nelegální distribuci a reagovat pružně na výskyt nových psychomodulačních substancí.

Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se bude kontrolovat, nesmí být vedle potravin. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách.

Podnikatelé s látkami musí mít licence. Postup nakládání s psychomodulačními substancemi pak stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví, která podle Think tanku Racionální politiky závislostí vyšla ve Sbírce 7. listopadu. Oba předpisy získaly schválení Evropské komise, tedy takzvanou notifikaci.

Ministerstvo zdravotnictví podle svého seznamu udělilo licenci k prodeji dvěma podnikatelům a jedné firmě. Kratom a kratom extrakt smí od středy nabízet celkem 17 jejich kamenných obchodů. Žádný z nich nemá e-shop. Firma pak může psychomodulační látku navíc dovážet, distribuovat či vyrábět. Dvě prodejny jsou v Liberci, dvě v Olomouci a dvě v Praze. Jedna provozovna je v Plzni, Ústí nad Labem, Brně, Karlových Varech, Kladně, Ostravě, Teplicích, Českých Budějovicích, Břeclavi, Náchodě a Hradci Králové.

Podle bývalého národního protidrogového koordinátora a předsedy správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí Jindřicha Vobořila i viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy by se měl stát zaměřit hlavně na nelegální prodej a na vymáhání dodržování nových pravidel. Prouza uvedl, že by kontroloři měli sledovat hlavně večerky, automaty a neoficiální distributory. Podle předsedy správní rady Ústavu pro evropskou legislativu Jana Farkače následující rok ukáže, zda je regulace úspěšná. Vobořil je přesvědčen o tom, že se nový postup dá využít i u dalších méně rizikových látek.

Licence platí jen do konce letošního roku. Na další rok budou muset podnikatelé, kteří chtějí s kratomem a extraktem obchodovat, licenční poplatek znovu uhradit.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem. Ministerstvo zdravotnictví v podkladech k nařízení uvedlo, že kratom a jeho extrakt nepředstavují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví a společnost.

 
