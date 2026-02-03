Přeskočit na obsah
Strážníci nechali opilce v garážích, pak ho přejelo auto. Soud je potrestal pokutou

ČTK

Městský soud v Brně dvěma brněnským strážníkům udělil pokutu 100 tisíc korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Trest dostali kvůli předloňskému úmrtí muže, kterého při vjezdu do podzemních garáží zabil osobní vůz. Strážníci s mužem před tím komunikovali, ale nechali ho na místě, přestože byl silně opilý. S verdiktem soudu ale nesouhlasí a podali odpor.

Ilustrační foto.Foto: iStock
O nesouhlasu s verdiktem v úterý informoval server Novinky.cz. Nehoda se stala 14. září 2024 na Palackého třídě. „Tam řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl už dříve mluvčí policie Petr Vala.

Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, pak ale podle serveru uznali, že muže nemohl vidět.

Související

Strážníci přitom s opilým mužem o něco dříve hovořili, nakonec jej ale ponechali na místě, přestože měl kolem tří promile. Městské státní zastupitelství je v lednu obžalovalo. Městský soud v Brně je pak potrestal bez veřejného projednání trestními příkazy. „Oba obvinění byli shledáni vinnými z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ sdělila mluvčí soudu Petra Láníčková.

Vzhledem k tomu, že strážníci proti trestním příkazům podali takzvaný odpor, bude soud muset případ řešit v klasickém hlavním líčení. Jeho termín zatím není určený.

Následky ruského útok v ukrajinském Charkově. Foto z 3. února 2026.

ŽIVĚV Charkově řeší následky ruských nočních útoků. Dron mezitím zasáhl bytový dům

Sedm lidí v úterý odpoledne v Charkově utrpělo středně těžká zranění, když ruský dron trefil bytový dům na sídlišti. Oznámily to úřady ve druhém největším ukrajinském městě, které se v silných mrazech snaží vypořádat s následky nočních ruských úderů na energetické objekty. Bez dodávek tepla po nich zůstalo 853 obytných domů. Bez tepla bylo asi 105 tisíc lidí, uvedl starosta Ihor Terechov.

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD)

ŽIVĚSněmovna jedná o nedůvěře vlády. "Nemůžeme pracovat," postěžoval si ministr dopravy

U sněmovního řečniště se v úterý v podvečer při jednání o vyslovení nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO) střídali ministři. Členové kabinetu popisovali dosavadní kroky a představovali další plány. Někteří nešetřili kritikou předchůdců v úřadech. Opoziční poslanci se až na předsedu ODS Martina Kupku ani ani po více než šesti hodinách od zahájení schůze ke slovu.

Eva Decroix

Neklidný den Decroix. Po kritice ANO připomněla Babišovi i Schillerové jejich hříchy

Pro exministryni spravedlnosti a poslankyni ODS Evu Decroix je úterní den pořádně perný. Poté co jí poslanci ANO vyčetli její slovník a dokonce sdělili, že kvůli ní nebudou komunikovat s klubem ODS, zareagovala po svém. Nejdříve se za svá slova „omluvila-neomluvila“ a následně jim se svou typickou emotivností začala připomínat ostré výroky špiček ANO, SPD i Motoristů sobě.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ"Znárodněme volby!" vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy

Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.

