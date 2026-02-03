Strážníci nechali opilce v garážích, pak ho přejelo auto. Soud je potrestal pokutou

Městský soud v Brně dvěma brněnským strážníkům udělil pokutu 100 tisíc korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Trest dostali kvůli předloňskému úmrtí muže, kterého při vjezdu do podzemních garáží zabil osobní vůz. Strážníci s mužem před tím komunikovali, ale nechali ho na místě, přestože byl silně opilý. S verdiktem soudu ale nesouhlasí a podali odpor.
O nesouhlasu s verdiktem v úterý informoval server Novinky.cz. Nehoda se stala 14. září 2024 na Palackého třídě. „Tam řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl už dříve mluvčí policie Petr Vala.
Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, pak ale podle serveru uznali, že muže nemohl vidět.
Strážníci přitom s opilým mužem o něco dříve hovořili, nakonec jej ale ponechali na místě, přestože měl kolem tří promile. Městské státní zastupitelství je v lednu obžalovalo. Městský soud v Brně je pak potrestal bez veřejného projednání trestními příkazy. „Oba obvinění byli shledáni vinnými z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ sdělila mluvčí soudu Petra Láníčková.
Vzhledem k tomu, že strážníci proti trestním příkazům podali takzvaný odpor, bude soud muset případ řešit v klasickém hlavním líčení. Jeho termín zatím není určený.
