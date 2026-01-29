Přeskočit na obsah
Muž z Karlových Varů vyhodil psa z okna. Soud ho poslal na tři roky do vězení

ČTK

Za týrání zvířete byl dnes Krajským soudem v Plzni na tři roky pravomocně odsouzen čtyřicetiletý Bedřich Filip z Karlových Varů. Muž podle obžaloby usmrtil svého psa tím, že ho vyhodil z okna v pátém patře.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce
Za týrání zvířete byl dnes Krajským soudem v Plzni na tři roky pravomocně odsouzen čtyřicetiletý Bedřich Filip z Karlových Varů. Ilustrační snímekFoto: Shutterstock
O případu dnes informovaly Novinky.

Filip v lednu 2024 v noci pod vlivem drog a v afektu vyhodil zvíře z okna svého bytu v Karlových Varech. Pes pád z 15 metrů nepřežil. Obžalovaný se u soudu hájil, že se třicetikilového stafordšírského teriéra snažil setřást, když se mu zakousl do rukávu, údajně během hry. Podle rozsudku však psa vyhodil z bytu oknem cíleně, záměrně a úmyslně. Ke třem letům vězení uložil soud Filipovi i tříletý zákaz držení a chovu zvířat.

Obžalovaný nebyl v minulosti pravomocně odsouzen. U soudu mu ale přitížily dva později spáchané delikty, výtržnictví a potyčka. Předseda senátu Karel Velek podle Novinek uvedl, že Filip není schopen regulovat své chování a ovládat se tak, aby zvířatům neubližoval. "Uložený trest snad bude dostatečný proto, aby se obžalovaný srovnal a příště se vyvaroval podobného jednání,“ řekl Velek.

Filip u soudu projevil lítost. Po pádu psa hned běžel ven, uvedl. "Vzal jsem ho do náručí. Ještě chvilku dýchal. Strašně toho lituji. Jacka jsem měl hrozně moc rád," řekl na svou obhajobu. Podle Veleka si však musel být obžalovaný vědom faktu, že psa vyhozením zabije. Obhajoba, že pes vyletěl z okna jen pouhou náhodou či nedopatřením, je podle soudu naprosto nereálná, nepřesvědčivá a účelová, uvedly Novinky.

