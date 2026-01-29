Muž z Karlových Varů vyhodil psa z okna. Soud ho poslal na tři roky do vězení

Za týrání zvířete byl dnes Krajským soudem v Plzni na tři roky pravomocně odsouzen čtyřicetiletý Bedřich Filip z Karlových Varů. Muž podle obžaloby usmrtil svého psa tím, že ho vyhodil z okna v pátém patře.
O případu dnes informovaly Novinky.
Filip v lednu 2024 v noci pod vlivem drog a v afektu vyhodil zvíře z okna svého bytu v Karlových Varech. Pes pád z 15 metrů nepřežil. Obžalovaný se u soudu hájil, že se třicetikilového stafordšírského teriéra snažil setřást, když se mu zakousl do rukávu, údajně během hry. Podle rozsudku však psa vyhodil z bytu oknem cíleně, záměrně a úmyslně. Ke třem letům vězení uložil soud Filipovi i tříletý zákaz držení a chovu zvířat.
Obžalovaný nebyl v minulosti pravomocně odsouzen. U soudu mu ale přitížily dva později spáchané delikty, výtržnictví a potyčka. Předseda senátu Karel Velek podle Novinek uvedl, že Filip není schopen regulovat své chování a ovládat se tak, aby zvířatům neubližoval. "Uložený trest snad bude dostatečný proto, aby se obžalovaný srovnal a příště se vyvaroval podobného jednání,“ řekl Velek.
Filip u soudu projevil lítost. Po pádu psa hned běžel ven, uvedl. "Vzal jsem ho do náručí. Ještě chvilku dýchal. Strašně toho lituji. Jacka jsem měl hrozně moc rád," řekl na svou obhajobu. Podle Veleka si však musel být obžalovaný vědom faktu, že psa vyhozením zabije. Obhajoba, že pes vyletěl z okna jen pouhou náhodou či nedopatřením, je podle soudu naprosto nereálná, nepřesvědčivá a účelová, uvedly Novinky.
Ministři zahraničí zemí EU se dnes shodli na zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací, oznámila na síti X šéfka evropské diplomatické služby Kaja Kallasová. Jde o reakci na zásah íránského režimu proti nedávným rozsáhlým demonstracím, který si podle pozorovatelů vyžádal tisíce obětí.
Střeží politické elity, i když na to nemá adekvátní výcvik. „Kancelářský“ plukovník z Ochranné služby PČR, o kterém již dříve informovala redakce Aktuálně.cz, se opět zúčastnil rizikové zahraniční mise – zkraje roku doprovázel šéfa diplomacie Petra Macinku na Ukrajině. Kde je problém? Coby šéfovi odboru mu chybí drsný výcvik osobních ochránců, kteří na misích počítají s nasazením vlastního života.
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
Do fotbalové Sparty přišel obránce Oliver Sonne na půlroční hostování z Burnley.
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.