Tragický konec pátrání. Pohřešovaného muže našli mrtvého, zemřel násilnou smrtí

Pátrání po pohřešovaném muži z Prahy 2 má tragický konec. Policie ve středu oznámila, že ho našla mrtvého. Podle prvních informací zemřel násilnou smrtí. Stojí za tím zřejmě muž, který v úterý zemřel po pádu z okna při útěku před policií.
Muž odešel v pátek 30. ledna brzy ráno do práce a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Jeho rodina popsala situaci jako neobvyklou, protože takové chování mu nebylo vlastní. Ve středu odpoledne policie zveřejnila smutnou zprávu – muže nalezla mrtvého a ukončila pátrání.
„Pohřešovaný byl bohužel nalezen mrtvý a kriminalisté zjistili, že zemřel násilnou smrtí. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že za jeho smrtí stojí muž, který zemřel při pádu z okna, když se pokoušel utéct před policií,“ uvedli strážci zákona na sociálních sítích.
Případ nyní prověřují kriminalisté z oddělení vražd, kteří pracují s verzí, že motivem mohl být majetkový prospěch. Zároveň zjišťují, zda v případu nefiguroval ještě někdo další jako spolupachatel.
„Děkujeme za všechny poznatky k pohřešovanému, které jsme od veřejnosti dostali,“ uvedla policie na závěr.
Podrobnosti připravujeme.
