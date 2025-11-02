Neuvěřitelný český spor o miliardy. Rodina si jde po krku, roli hrála i falešná závěť

Celý příběh trochu připomíná bizarní jihoamerickou telenovelu. Dokud žil podnikatel František Řípa, který se v roce 1992 chopil i někdejší Karosy Jaroměř, držel znepřátelené části rodiny na uzdě. Jenže před čtyřmi lety ve věku 78 let zemřel.
Holding Karsit, jenž pod sebou sdružuje výrobu dveří, kapot a blatníků pro automobilový průmysl, podniká v zemědělství či také vlastní lázně Velichovky, se následně dostal do hledáčku pozůstalých.
Řípa se v průběhu života rozvedl a měl dvě rodiny. A aby toho nebylo málo, obě se přímo podílely na vedení firmy, o které nyní vedou ostrý spor. Na jedné straně jsou synové z prvního manželství, konkrétně Roman a David.
Na protější barikádě stojí vdova Alena, dcera Kamila a její manžel Vít Kaiser, mimochodem též známý jako milovník aut, zbraní, MMA a přítel bojovníka Karlose Vémoly. Právě tato větev Řípovy rodiny ovládla firmu po smrti podnikatele, ovšem k nelibosti synů z prvního manželství.
Podle nich připadla společnost rodině macechy neoprávněně, rozhodli proto celou věc postoupit soudu. Ostatně je za co bojovat - jde o společnost s bohatou historií, obřím vlivem v průmyslu a v neposlední řadě s miliardovou hodnotou.
Není proto žádným překvapením, že o dobře fungující holding v minulosti projevili zájem i investiční jestřábi. Příkladem za všechny je Michal Strnad, který ovládl domácí zbrojařský průmysl.
Pět let za falešnou závěť
Celý soudní spor se táhne už čtyři roky, letošní jaro ale přineslo zásadní posun. Alena Řípová byla nepravomocně odsouzena k pěti letům vězení za pokus o podvod s falešnou závětí. V té měla podle obžaloby zfalšovat poslední vůli svého manžela, aby z dědictví vyloučila jeho syny z prvního manželství.
"Podle kriminalistického ústavu bylo jednoznačně prokázáno, že nejprve byl na papíru podpis a pak teprve dotištěn text," sdělil již dříve v dubnu státní zástupce Radim Vítek. Řípová výsledek označila za nespravedlnost, podle ní jde o komplot proti její rodině.
Nyní se ale rozpadla i její verze o darování obří pohledávky těsně před smrtí Františka Řípy. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že pohledávka ve výši přes 1,9 miliardy korun, o kterou se vedl jeden z klíčových sporů, patří do pozůstalosti po Františku Řípovi.
Nezákonný vyhazov z firmy
Soud tak odmítl tvrzení Aleny Řípové a její dcery Kamily Kaiserové, že tuto pohledávku měl František Řípa krátce před smrtí darovat Kamile Kaiserové. Justice přihlédla k tomu, že nebyla předložena žádná originální darovací smlouva k této pohledávce.
Podle verdiktu nebylo možné prokázat, že k převodu majetku skutečně došlo. Rozhodnutí znamená, že pohledávka zůstává součástí dědictví po Františku Řípovi - a tím i v rukou soudem jmenovaného správce pozůstalosti Davida Řípy, syna zakladatele z prvního manželství.
Tvrzení o darování nebylo dle soudce ničím doloženo a chyběl jakýkoliv právně relevantní originál dokumentu. Proto rozhodl, že se pohledávka považuje za majetek, který ke dni smrti Františka Řípy tvořil součást jeho pozůstalosti.
David Řípa byl podle verdiktu krajského soudu také nezákonně vyloučen z firmy Karsit, když byl odvolán z představenstva společnosti. Informaci potvrdila mluvčí královéhradeckého soudu Kateřina Jarkovská.
Insolvenční návrh? Účelovka, vzkázala firma
Zmíněné okolnosti tak zásadně posílily pozici Davida Řípy, který jako správce dědictví zastupuje společné zájmy dědiců. Zároveň ale vede další řízení - mimo jiné insolvenční návrh na dceřinou společnost Karsit Finance, kde se jako správce dědictví domáhá jiných pohledávek v řádu stovek milionů. Společnost označila insolvenční návrh za "účelový".
V této rovině se všem příběh ještě zamotává. Firmu totiž chvíli vedl Vít Kaiser, manžel Kamily Kaiserové, která ho do funkce sama jmenovala. Ten se později stal obviněným v trestní kauze, která se týká údajného tunelování Karsitu a manipulace s majetkem skupiny.
Podle vyšetřovatelů měl Kaiser jako jednatel vyvádět peníze i aktiva mezi spřízněnými firmami a osobními účty. Případ zatím není pravomocně uzavřen, ale jeho jméno se objevuje i v dalších souvisejících spisech.
A aby nebylo komplikací málo, Kamila Kaiserová se s manželem rozvádí a vede s ním samostatné majetkové spory, které se týkají například vrácení darů v hodnotě desítek milionů korun. Rozvodové řízení podle zdrojů probíhá paralelně s dalšími dědickými a insolvenčními spory.
Chodí mi nátlaková SMS, tvrdí vdova
Redakce Aktuálně.cz se obrátila na právní zástupce Aleny Řípové a její dcery Kamily Kaiserové se žádostí o vyjádření. Vdova po podnikateli jakoukoliv vinu odmítá - za sebe říká, že jí nejde o majetek, ale spravedlnost, jelikož skupinu Karsit budovala s manželem Františkem dlouhé dekády.
Též se ohradila proti tvrzení, že by falšovala závěť. "Opírá se pouze o jeden jediný pochybný znalecký posudek. Pokud by žádná závěť vůbec neexistovala, dle zákona bych stejně dědila většinu majetku. Proč bych tedy měla cokoliv falšovat?" vzkázala přes svého advokáta.
Rovněž se vyjádřila k Vítu Kaiserovi, s nímž se její dcera Kamila rozvádí. "Byl pochopitelně zbaven všech funkcí ve skupině a má zákaz vstupu do firem. Bohužel se na řadě míst stále prezentuje jako jednatel společnosti, nebo se snaží vzbuzovat dojem, že má či bude mít na skupinu nadále vliv; musíme bohužel proti tomu podniknout další právní kroky," dodala.
Kaiser už podle Řípové nemá a nebude mít na fungování skupiny žádný vliv. Sama prý nicméně čelí i podezřelým zprávám, které jí přístávají do mobilu. "Chodí mi z různých neznámých čísel nátlakové SMS," uvedla s tím, že její dcera také zaznamenala neobvyklé technické problémy s autem.
Redakce požádala Řípovou o upřesnění, zda nemá podezření ze sabotáže a zda o tom informovala i orgány činné v trestním řízení.