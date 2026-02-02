Přišla do ordinace s depresemi, psychiatr ji zneužil. Dostal trest šest měsíců

Pražský městský soud dnes uložil psychiatrovi Petru Smolíkovi za nevhodné sexuální chování vůči pacientce šestiměsíční trest vězení. Muž také nebude smět pět let vykonávat činnost a musí ženě uhradit náhradu škody a újmy ve výši 618 000 Kč s úroky. Podle trestního senátu vedeného soudcem Lubošem Svrčkem se dopustil sexuálního nátlaku. Muž od počátku vinu odmítá.
Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Soud podle Svrčka stejně jako v dalších podobných případech musel vycházet zejména z výpovědí lékaře a pacientky. Dospěl k závěru, že je psychiatr vinen. "Nemáme důvod nevěřit paní poškozené," uvedl soudce. Žena podle něj vypovídala důvěryhodně a logicky. Naopak Smolík podle soudce nejprve vše popíral, ale nakonec po konfrontaci s nahrávkou některé zvláštní praktiky přiznal.
Žena podle soudu přišla za lékařem kvůli depresím způsobeným předchozím týráním a on ji zneužil. Když nahlásila, k čemu v ordinaci došlo, snažil se z ní udělat blázna. "Nás se pak odbornými termíny snažil přesvědčit, že tomu tak nebylo," uvedl Svrček.
Soud nevyhodnotil lékařovo jednání jako trestný čin sexuální útok, přestože ženě způsobil značnou újmu. Vycházel totiž podle Svrčka z trestního zákoníku platného v době spáchání. Po novelizaci nebyla úprava pro muže příznivější. Následek, který lékař ženě způsobil, pak podle soudce byla zásadní přitěžující okolnost. Nevyhověl proto návrhu státní zástupkyně, aby muži uložil podmíněný trest.
Obžaloba tvrdí, že Smolík v dubnu a květnu 2020 při psychiatrickém sezení ve své ordinaci používal vůči tehdy jednadvacetileté pacientce postupy, kterými se chtěl sexuálně uspokojit. Vytvářel přitom dojem, že jde o terapeutické metody. Nejprve ji hladil přes oblečení, později ji přiměl obnažit horní polovinu těla a sahal jí na prsa, přičemž komentoval jejich vzhled. Přiměl ji také k tomu, aby si klekla na zem a po ordinaci ho vozila na zádech. Když se opřela o křeslo, údajně jí vylezl na ramena a otíral se o ni penisem.
Sedmasedmdesátiletý Smolík i v závěrečné řeči trval na své nevině. "Stojím tu jako lékař obviněný z bizarního sexuálního útoku bez jakýchkoli důkazů, bez toho, abychom se dozvěděli, co se stalo," prohlásil. Jeho advokáti v závěrečné řeči žádali, aby byl lékař zproštěn obžaloby.
Smolík již dříve u soudu zdůrazňoval, že pro psychiatrické vyšetření je zapotřebí provést i vyšetření somatické, tedy zjistit celkový zdravotní stav pacienta. Sdělil, že použil metodu Pesso Boyden, která slouží ke zmírňování následků nepříznivých vývojových zkušeností člověka na jeho dospělý život a její součástí jsou i tělově kontaktní postupy.
Diskusní pořad Novy Za pět minut dvanáct bude nově moderovat Bára Divišová
Sobotní diskusní pořad Za pět minut dvanáct na TV Nova bude od 7. února moderovat politická reportérka a moderátorka Bára Divišová. Dosavadní moderátor Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin. Zároveň se připravují rozsáhlejší dramaturgické změny s cílem nabídnout divákům ještě atraktivnější a dynamičtější formát, oznámila dnes Nova v tiskové zprávě.
Slavia? Ztráta, ztráta a ještě jedna ztráta, říká Fukal. Imponuje mu cenný navrátilec
„Slavia v Pardubicích ztratila dva body, ztratila část náskoku v tabulce a ztratila pro několik dalších zápasů i klíčového hráče. Domácí naopak dokázali, že se mistr dá o body obrat,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Chaos v Polsku: Pár po rozvodu zjistil, že vůbec rozvedený není. Může se to týkat tisíců lidí
Tisíce lidí v Polsku, kteří se domnívají, že jsou už několik let rozvedení, se mohou dozvědět, že podle práva jsou stále svoji. Upozorňuje na to server Politico. Tento zmatek je podle něj následkem bitvy o justiční reformy zavedené za předchozí národněkonzervativní vlády Práva a spravedlnosti, které se současný proevropský kabinet premiéra Donalda Tuska snaží zrušit.
ŽIVĚ„Abychom se neokřikovali přes média.“ Klempíř pozve protestující umělce na ministerstvo
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. „Ještě dnes všechny ty umělce z pódia pozvu na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, neokřikovali jsme se přes média,“ uvedl Klempíř ke svým plánům.
Nový arcibiskup – proč se Vatikán nemohl tak dlouho rozhodnout? A jak probíhá výběr?
Ani liberál, ani radikální konzervativec, ale uměřený vzdělaný muž s tituly z filozofie, kunsthistorie i ekonomie. Tak hodnotí nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla profesor teologie a bývalý rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula. „Má vyrovnanou, klidnou a konsenzuální povahu, výborné komunikační schopnosti a s lidmi se dokáže domluvit,“ říká.