Přeskočit na obsah
Benative
27. 1. Ingrid
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Studie odhalila stovky obětí sexuálního násilí u německých skautských organizací

ČTK

Stovky dětí a mladistvých se staly oběťmi sexuálního zneužívání v rámci křesťanských skautských organizací v Německu. Vyplývá to ze studie dvou výzkumných ústavů, která uvádí, že mezi lety 1973 až 2024 identifikovala 344 obětí sexuálního násilí a 161 podezřelých pachatelů. Informuje o tom agentura DPA.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Unsplash.com
Reklama

Marlene Kowalská z poradního výboru pro řešení sexuálního násilí ze Svazu křesťanských skautů (VCP) hovořila o jedné z nejtemnějších kapitol v historii sdružení. Podle Johanny Hessové z výzkumného institutu Dissens byly dvě třetiny obětí ve věku mezi 13 a 17 lety, a 60 procent z nich byly dívky.

Přibližně polovina činů se odehrála na skautských výletech nebo táborech a podle údajů byl přibližně každý druhý pachatel sám relativně mladý; ve věku mezi 18 a 24 lety. Převážná většina z pachatelů byla mužského pohlaví. Mezi podezřelými pachateli jsou pouze tři ženy. Ve více než třetině případů výzkumníci předpokládají znásilnění.

Související

Oba výzkumné instituty od roku 2023 prošly přibližně 1300 stránek dokumentů a provedly 79 rozhovorů s bývalými i aktivními skauty. Už v roce 2024 představil německý Svaz skautek a skautů (BdP) podobnou studii, ta předpokládala nejméně 50 pachatelů a 123 obětí.

BdP má podle vlastních údajů přibližně 30 tisíc členů, VCP je s přibližně 47 tisíci členy ještě větší a je spojen především s evangelickou církví.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel

ŽIVĚPrezident zveřejnil Macinkovy "výhrůžné" esemesky, opozice žádá ministrovo odvolání

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Pavel to oznámil v úterý.

ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX

„Spálím mosty, vejde to do učebnic politologie.“ Co napsal Macinka prezidentovi?

Prezident Petr Pavel zveřejnil znění SMS zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) jeho poradci Petru Kolářovi. Podle jeho slov jde o bezprecedentní vydírání. Záměr měl navíc podpořit premiér Andrej Babiš (ANO) i předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Deník Aktuálně.cz přináší přepis zpráv mezi oběma muži, jejichž printscreeny má redakce k dispozici.

Reklama
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y

Tesle v EU loni klesl prodej o 38 procent, čínský rival BYD prodej ztrojnásobil

Americké automobilce Tesla miliardáře Elona Muska loni v Evropě výrazně klesl odbyt. V zemích Evropské unie registrace nových vozů Tesla klesly o 38 procent na 150 504 vozů, ukázaly v úterý údaje Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Velmi se naopak dařilo konkurenčnímu čínskému výrobci BYD, který loni v EU zvýšil počet registrací svých elektromobilů o 228 procent na 128 827 vozů.

Reklama
Reklama
Reklama