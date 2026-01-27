Studie odhalila stovky obětí sexuálního násilí u německých skautských organizací

Stovky dětí a mladistvých se staly oběťmi sexuálního zneužívání v rámci křesťanských skautských organizací v Německu. Vyplývá to ze studie dvou výzkumných ústavů, která uvádí, že mezi lety 1973 až 2024 identifikovala 344 obětí sexuálního násilí a 161 podezřelých pachatelů. Informuje o tom agentura DPA.
Marlene Kowalská z poradního výboru pro řešení sexuálního násilí ze Svazu křesťanských skautů (VCP) hovořila o jedné z nejtemnějších kapitol v historii sdružení. Podle Johanny Hessové z výzkumného institutu Dissens byly dvě třetiny obětí ve věku mezi 13 a 17 lety, a 60 procent z nich byly dívky.
Přibližně polovina činů se odehrála na skautských výletech nebo táborech a podle údajů byl přibližně každý druhý pachatel sám relativně mladý; ve věku mezi 18 a 24 lety. Převážná většina z pachatelů byla mužského pohlaví. Mezi podezřelými pachateli jsou pouze tři ženy. Ve více než třetině případů výzkumníci předpokládají znásilnění.
Oba výzkumné instituty od roku 2023 prošly přibližně 1300 stránek dokumentů a provedly 79 rozhovorů s bývalými i aktivními skauty. Už v roce 2024 představil německý Svaz skautek a skautů (BdP) podobnou studii, ta předpokládala nejméně 50 pachatelů a 123 obětí.
BdP má podle vlastních údajů přibližně 30 tisíc členů, VCP je s přibližně 47 tisíci členy ještě větší a je spojen především s evangelickou církví.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Pavel to oznámil v úterý.
Prezident Petr Pavel zveřejnil znění SMS zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) jeho poradci Petru Kolářovi. Podle jeho slov jde o bezprecedentní vydírání. Záměr měl navíc podpořit premiér Andrej Babiš (ANO) i předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Deník Aktuálně.cz přináší přepis zpráv mezi oběma muži, jejichž printscreeny má redakce k dispozici.
Nejméně 22 mrtvých si vyžádala sněhová bouře ve Spojených státech. Aerolinky musely za poslední dny zrušit desítky tisíc letů. Téměř polovina z amerických států vyhlásila stav nouze a školy po celé zemi ruší výuku.
Civilní žaloba v USA líčí šokující příběh ženy, která měla být roky držena v područí vlivného fotbalového agenta Jonathana Barnetta. Ten zastupoval i velšskou hvězdu Garetha Balea.
Americké automobilce Tesla miliardáře Elona Muska loni v Evropě výrazně klesl odbyt. V zemích Evropské unie registrace nových vozů Tesla klesly o 38 procent na 150 504 vozů, ukázaly v úterý údaje Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Velmi se naopak dařilo konkurenčnímu čínskému výrobci BYD, který loni v EU zvýšil počet registrací svých elektromobilů o 228 procent na 128 827 vozů.