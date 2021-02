Soud nařídil škole obnovit denní výuku. Argumentuje protiústavností nouzového stavu

Soud přikázal pražskému Gymnáziu Na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal se zdůvodněním, že příslušné krizové opatření povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Uvedl to asistent předsedkyně Městského soudu v Praze Adam Wenig. Soud tak vyhověl správní žalobě, kterou podal student prvního ročníku gymnázia.

"Lze shrnout, že pro postup žalovaného (gymnázia), který neposkytuje denní formu vzdělávání, v době vydání tohoto rozsudku neexistuje žádný způsobilý právní podklad," uvedl Wenig. Soud v úterý rozhodl v neveřejném jednání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Z rozhodnutí vyvěšeného na úřední desce soudu vyplývá, že senát Milana Taubera vycházel z toho, že sněmovna s dalším prodloužením nouzového stavu nevyslovila na své schůzi 11. února souhlas. Aktuální nouzový stav není podle názoru soudu novým nouzovým stavem, ale faktickým pokračováním předchozího, které vláda vyhlásila proti vůli sněmovny.

Student prvního ročníku gymnázia se žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem a žádal, aby soud škole přikázal obnovit prezenční výuku tak, jak byla uskutečňována do 2. října 2020. Gymnázium od 5. října loňského roku učí studenty distančně, a to na základě opatření vlády. Student poukazoval na to, že tento způsob výuky školský zákon nezná a že nemůže nahradit výuku prezenční. Zároveň namítal, že distanční vzdělání je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem.