V den čtvrtého výročí zahájení drastického ruského tažení proti Ukrajině zazněla na pražském ministerstvu obrany jasná slova. Spojenecké zpravodajské služby se prý shodují, že konstelace pro start další války Vladimira Putina v Evropě přijde během tří až šesti let. „Agresivní politika Ruska v dohledné době bude přímá a nejvíce konkrétní hrozba pro občany České republiky,“ říká generál Karel Řehka.
Jedním z těch, kdo se v aule pražského ministerstva obrany ráno objevil, byl i Radovan Vích (SPD). Náměstek ministra Jaromíra Zůny (za SPD), který občas používá stejné floskule jako ruská propaganda - třeba že Ukrajina je uměle vytvořený stát -, si pak chtě nechtě vyslechl čtyřicetiminutový projev, jehož hlavním motivem bylo varování před Moskvou.
„Až půjde o naši vlastní budoucnost, a ono o ni jde i na té Ukrajině, bude se nás Rusko snažit rozklížit, rozdělit a paralyzovat na společenské a politické úrovni dříve, než sáhne k vojenským nástrojům. Je to jejich osvědčená doktrína, i na to se naše společnost musí začít chystat,“ oznámil Karel Řehka, náčelník generálního štábu.
Generál na velitelském shromáždění upozornil Vícha a další politiky a vojáky, že Vladimir Putin zůstává největší hrozbou pro naši společnost: „Bezpečnostní situace není jednoduchá a v dohledné době se nebude zlepšovat. Agresivní politika Ruska v dohledné době bude přímá a nejvíce konkrétní hrozba pro občany České republiky a pro bezpečnost celého evropského kontinentu.“
„Rusko chce rozhodovat o budoucnosti Česka“
Podle Řehky Rusko o mír s Ukrajinou „evidentně“ neusiluje a svět by se měl připravit na déle trvající konflikt, „který pravděpodobně neskončí, ani kdyby se podařilo dosáhnout dočasného příměří“. A náčelník generálního štábu zdůraznil, že Ukrajinou choutky Vladimira Putina nekončí.
„Vidění světa současných lídrů Ruské federace a jejich strategické cíle jsou v přímém rozporu se zájmy občanů České republiky,“ vypichuje Řehka. „Ozbrojený konflikt v Evropě není nemožný a pravděpodobnost jeho vzniku je nepřímo úměrná našemu odhodlání se bránit a investovat do obrany a do jednoty s našimi spojenci,“ obrací se generál na politiky.
Když pak citoval z informací tajných služeb spojeneckých zemí, akcentuje, že okno pro ruský útok v Evropě se otevře v horizontu tří až šesti let a čas zareagovat se stále zmenšuje.
„Rusko chce systém, kdy silnější si mohou dělat, co chtějí, a slabší to musí strpět. Chtějí právo rozhodnout o budoucnosti svého okolí, včetně České republiky - jinými slovy chtějí omezit právo českých občanů rozhodovat o vlastní budoucnosti. Rusko útočí na naši svobodu a suverenitu, toto je jejich cíl, je to setrvalý stav od dob carského Ruska,“ sesumíroval generál motivy agresivní politiky Kremlu.
Až Rusko uvěří příběhu…
Ve svém dlouhém projevu se dostal i k popisu třaskavé a nikoliv nereálné situace, která v posledních měsících zaměstnává západní stratégy i tajné služby. V Evropě i za Atlantikem. Byť sice Donald Trump stále zdůrazňuje, že NATO je pro Spojené státy důležité, má problém s řadou evropských partnerů. I kvůli tomu, že do společné obrany nedávají tolik peněz, kolik by si představoval. Což je mimochodem i případ České republiky.
„Nejnebezpečnější situace, kterou si můžeme představit, je, že Rusko začne věřit příběhu, že Amerika opouští Evropu a Evropa je nejednotná
a slabá. To může vést ke špatné kalkulaci, jejíž důsledky nikdo z nás není schopen dohlédnout,“ nastiňuje Karel Řehka křehkou konstelaci, jež může jednou přijít.
„Podstatné je, zda necháme Rusko, aby tomuto narativu uvěřilo, nebo mu tuto představu reálnými skutky vyvrátíme. My, vojáci, děláme vše proto, abychom byli v tomto úsilí aktivní,“ zdůraznil Řehka.
Za svůj projev si náčelník generálního štábu vysloužil od vedení ministerstva obrany i vojáků potlesk. Dokonce i od Radovana Vícha.
Podle Řehky chce Rusko omezit právo českých občanů. U těch ukrajinských už to zvládlo, jak vypovídá pohled do Pokrovsku
