Válku začal Babiš - mezi Čechy, říká Pavlův příznivce. Generála v Ostravě vítaly davy

Málokde je Andrej Babiš tak populární jako v Ostravě. Pravidelně vysoké volební zisky jeho hnutí nyní potvrdil i v prvním kole prezidentské volby. Přesto, že místní lídři ANO raději volili Petra Pavla. Ten ve čtvrtek vyrazil právě do Ostravy, na Masarykovo náměstí za ním přišlo několik tisíc lidí. "Neexistuje dělicí čára mezi Prahou a zbytkem. Všichni chceme slušný život," řekl a sklidil potlesk.

Petr Pavel před druhým kolem prezidentských voleb vyjíždí do regionů, kde měl v tom prvním horší výsledky. Už úterní návštěva v Ústí nad Labem ale ukázala, že zájem o kandidáta, který bodoval spíše ve městech a sociálně silnějších částech republiky, mají lidé i tam. Ve čtvrtek v Ostravě to bylo jasné už při jeho příjezdu na nádraží ve Svinově. Čekaly tam desítky příznivců a zájem byl takový, že Pavlovi trvalo skoro půl hodiny, než se dostal od vlaku k připravenému autu.

Zatímco v Ústí velká účast Pavla podle jeho vlastních slov zaskočila, na Ostravu už byl připravený lépe. Poprvé přijel s ochrankou, k davům promlouval z velkého pódia. Na Masarykovo náměstí za ním dorazily tisíce lidí, kteří ho uvítali bouřlivým potleskem.

"Někdo se vám snaží tvrdit, že jsou dělicí čáry mezi Prahou a zbytkem republiky, mezi lidmi, co mají vyšší a nižší vzdělání, vyšší a nižší příjmy. Je to nesmysl. Všichni žijeme ve stejné zemi, všichni chceme žít slušný život," pronesl prezidentský kandidát jistým tónem, oblečený v kožené bundě a typické flanelové košili. "Pavel na Hrad!" skandují lidé vzápětí.

Ostrava a zmíněné Ústí nad Labem byla jediná dvě krajská města, kde Pavel v prvním kole nevyhrál. V Ostravě získal lehce přes 30 procent hlasů, zatímco Babiš 44 procent. Ještě o trochu větší ztrátu měl Pavel ve výsledcích za celý Moravskoslezský kraj. Opět se potvrdilo, že hnutí ANO má v regionu mimořádně silnou pozici. Od svého vzniku tam s přehledem vyhrálo všechny krajské volby, stejně jako komunální volby v Ostravě.

"Ostrava nepatří Babišovi"

Pavel připomněl, že i on strávil kus života na Moravě a ve Slezsku. Studoval vojenské gymnázium v Opavě, poté se přesunul na vysokou školu do Vyškova. A jeho žena pochází ze Šumperku. "Tím pádem si nemohu dovolit říct na Moravu jediné špatné slovo," poznamenal s úsměvem. A ujistil místní občany, že ač se jim může někdy zdát, že na jejich kraj politici zapomínají, on bude na jejich starosti myslet.

Jeho řeč čas od času narušilo skandování malé skupinky mladých lidí stojících u boční strany pódia. "Nechceme komunistu na Hradě!" volali s narážkou na Pavlovu i Babišovu minulost v KSČ, zatímco se někteří jeho příznivci v prvních řadách ptali ochranky, zda by s protestujícími nemohla něco udělat. "Mně jeho minulost nevadí. Řekněte, kdo tehdy nebyl ve straně. A jakmile mohl, tak odtamtud vystoupil," říká starší žena Iveta stojící u pódia.

Nedaleko od ní stojí muž s transparentem, na kterém stojí: "Nechceme válečného štváče Bureše." Naráží na to, že Babiš - ve svazcích Státní bezpečnosti vedený jako agent s krycím jménem Bureš - během své kampaně opakovaně naznačuje, že v případě zvolení Pavla prezidentem by se Česko mohlo zapojit do války na Ukrajině.

Je to však nesmysl - o válečném stavu rozhoduje parlament, nikoli prezident. Navíc parlament by tak mohl rozhodnout jen v případě, že by někdo Česko nebo jiný členský stát NATO vojensky napadl. Není tak vůbec podstatné, kdo by v danou chvíli seděl na Pražském hradě.

Pavel navíc opakovaně připomíná, že jako šéf Vojenského výboru NATO v letech 2015-2018 naopak vedl jednání s Ruskem, která měla napětí zmírnit. Rusko už tehdy válčilo na východě Ukrajiny a část země včetně Krymu okupovalo.

"Právě tím, že nařkl Pavla, že chce válku, ji Babiš začal. Ovšem jinou - válku mezi lidmi v Česku," říká autor transparentu Jiří Němčík. Dodává, že v prvním kole volil Marka Hilšera, ve druhém kole ale plně stojí za Pavlem.

Na Babišovu útočnou kampaň reagoval v Ostravě i Pavel. "Jsme země, která je bezpečná, relativně bohatá, máme tady spoustu šikovných lidí. Proto bych moc rád, abyste se nenechali strašit tím, že někdo tuto zemi chce zatáhnout do války nebo komukoli zaprodat. Není to tak," řekl tisícům lidí.

Kromě něj během hodinového vystoupení promluvili také místní osobnosti, jako například herci Jiří Sedláček a Norbert Lichý nebo šéf občanského sdružení Pant Petr Pánek. "Chci vás všechny požádat, abychom přesvědčili celou tuto zemi, že Ostrava nepatří Babišovi," řekl.

Setkání se zúčastnili také neúspěšní kandidáti z prvního kola Danuše Nerudová a Pavel Fischer, stejně jako jejich voliči a podporovatelé. "Pavel nyní stojí proti člověku, který by podle mě vůbec neměl kandidovat na hlavu státu. Navíc je úžasný diplomat a jako jediný kandiduje na nižší funkci, než v jaké byl," popisuje Barbora, volička Nerudové a studentka z Frýdku-Místku, proč se rozhodla v druhém kole podpořit Pavla.

Opodál stojí hlouček mladých lidí oblečených ve fialovém, která je poznávací barvou dobrovolníků z týmu Danuše Nerudové. "Ostrava je známá tím, že je to těžký region. Lidé zde volí hlavně Babiše. Ale jak vidíte, je nás čím dál víc," říká Romana, mladá žena ve fialové čepici s nápisem "Danuše".

Petra Pavla přišli na Masarykovo náměstí do Ostravy podpořit i dobrovolníci Danuš Nerudové. Jiná možnost není, říká Romana. @Aktualnecz pic.twitter.com/JfyUGsSZDA — Tomáš Klézl (@tomas_klezl) January 19, 2023

Z náměstí zamířil Pavel rovnou do hospody Kurnik Šopa ve čtvrti Poruba, kde měl naplánované setkání s mladými. I tam ho vítaly stovky lidí, dovnitř se však dostali jen někteří. V pátek má navštívit vítkovické železárny, poté se přesune do Brna.

Je to podraz, kritizuje senior rebely v ANO

Zatímco ostravští voliči zůstali Babišovi věrní, to samé se nedá říct o předních politicích ANO v regionu. V Ostravě mají svou kancelář jediní dva významní představitelé hnutí, kteří otevřeně přiznali, že svého šéfa volit nebudou - moravskoslezský hejtman a místopředseda hnutí Ivo Vondrák a primátor města Tomáš Macura. Populární politici, pod jejichž vedením získává ANO opakovaně jedny z nejlepších výsledků v zemi, místo toho hodili svůj hlas právě Pavlovi. Ten je ocenil za odvahu.

"To není nic proti panu Babišovi, on sám ostatně mnohokrát řekl, že prezidentem být nechce a že k tomu nemá předpoklady. A já s tou druhou částí věty souhlasím," vysvětlil své rozhodnutí Macura. Podobně se vyjádřila i jeho náměstkyně a taktéž členka ANO Zuzana Bajgarová. Vondrák později dodal, že zvažuje odchod z hnutí.

Šlo o dosud nejsilnější vyjádření mužů, kteří se jako jedni z mála politiků ANO staví kriticky vůči podle nich stále populističtějšímu směřování hnutí. Vondrák i Macura v posledních letech několikrát požadovali návrat k liberálním, proevropským a pravicovějším kořenům, na kterých ANO před deseti lety vzniklo.

Z vyjádření místních voličů ANO ale vyplývá, pokud tato prohlášení ubrala na popularitě spíše "rebelům" než Babišovi. "Není to sympatické, je to podraz. Pokud ho nechtěli volit, měli to říct už dávno. Teď když je Macura zvolený, tak se mu to říká. Špekuluje jakési blbosti," říká senior vycházející ze supermarketu v části Přívoz. Naráží na to, že Macura zvítězil v komunálních volbách teprve loni na podzim a má tak být primátorem ještě necelé čtyři roky.

Že rozhodnutí Vondráka a Macury i přes jejich popularitu výsledek voleb příliš neovlivnilo, si myslí také politolog Lukáš Jelínek. "Zdejší voliči pro ANO hlasují především ze znalosti Andreje Babiše a očekávání, která si s ním spojují," míní.

"ANO má silnou podporu, protože po celém Česku, a v Ostravě dvojnásob, vymazalo sociální demokraty a komunisty. Pánové Macura a Vondrák k tomu přidávají bonus schopných manažerů, kteří mají přesah i k voličům, kteří by jinak pro ANO nehlasovali. Takže je to taková šťastná symbióza," vysvětluje.

Nemyslí si, že by jejich podpora Pavla vyústila ve velký otřes ve strukturách ANO, ačkoli Babiše může štvát. "Dobře ví, že Vondrák s Macurou občas udělají bububu a pak se stáhnou. Kdyby je ale veřejně stavěl do latě, mohlo by to z jejich strany vyvolat další protireakci. Efektivnější přístup bude, když je bude dále snášet a přemlouvat je, aby dále pokračovali tam, kde jsou," dodává Jelínek.

