Stojíme za Babišem, tvrdí ANO. Vondrák a Macura ale nejsou jediní, kdo volí Pavla

Oba patří k výrazným tvářím hnutí ANO, oba jsou vysoce postavenými politiky v Moravskoslezském kraji a oba nebudou volit prezidentem Andreje Babiše. Hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura svého stranického předsedu na Pražském hradě nechtějí, svůj hlas hodí Petru Pavlovi. Uvnitř ANO jsou se svým názorem v menšině. Jak ukázala anketa Aktuálně.cz, nejsou ale jediní.

Už před prvním kolem prezidentské volby prohlásil Ivo Vondrák, že Andreje Babiše volit nebude. Hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec ANO je přitom jednou z nejvýraznějších tváří hnutí a od loňského února také jeho místopředsedou. Místo svého stranického šéfa podpořil penzionovaného generála Petra Pavla a hlas mu dá i ve druhém kole. Babiš nenaplňuje představy a ideály, které si Vondrák spojuje s funkcí hlavy státu.

A přestože jeho jednání označila exministryně financí Alena Schillerová, šéfka poslaneckého kloubu ANO, za podraz, Vondrák si za svým rozhodnutím stojí. Ve straně není sám. Podobně se vyjádřil primátor Ostravy Tomáš Macura a jeho náměstkyně, rovněž členka ANO Zuzana Bajgarová.

Aktuálně.cz se zeptalo poslanců, oblastních předsedů ANO i stranických kolegů z Moravskoslezského kraje, jak vidí volby hlavy státu oni. Babiš v prvním kole Pavlovi těsně podlehl. Bývalý šéf generálního štábu získal 35,4 procenta hlasů, expremiér 34,9 procenta. Nikdo z oslovených spolustraníků otevřeně nepřiznal, že by svého stranického předsedu nevolil. Macurův náměstek Karel Malík však uvedl, že Vondrák s Macurou jsou v menšině, určitě ale nejsou jediní.

"Znám několik členů, kteří to vidí podobně jako oni, tedy kriticky. Rozdíl je, že to neprezentují veřejně. To však neznamená, že by všichni mluvili stejnou řečí," sdělil. K vlastní volbě dodal, že se jeho kandidát dostal do druhého kola a bude jej volit znovu. Ostatní oslovení mluvili jasně o podpoře Babiše. "Je to velice vhodný kandidát, byl ministrem a premiérem, má zkušenosti ze zahraničí," shrnul poslanec Ladislav Okleštěk, bývalý olomoucký hejtman. Podobně mluvili i ostatní.

Hana Tichánková je zastupitelkou ANO v Ostravě a místostarostkou stotisícového obvodu Ostrava-Jih. S volbou primátora Macury nesouhlasí. Podporuje Babiše jako člověka, díky kterému se dostala do politiky a může v ní naplňovat své představy. "Když se dnes rozhlédnu po Ostravě-Jihu, vidím, jak tato městská část rozkvetla," podotkla. "Jako člověk pohybující se v soukromé sféře vím, jak je těžké stát se úspěšným podnikatelem a jak je náročné jím dlouhodobě zůstat. To Babiš bezpochyby dokázal," dodala.

Zaskočený dotazem, koho bude ve druhém kole volit, byl Stanislav Kopecký, starosta Nového Jičína. Nejprve odpověděl, že je to každého osobní záležitost. "Myslím si ale, že budu volit Andreje Babiše. Je to silnější a zkušenější kandidát," prohlásil po chvíli.

Hejtman Vondrák ale nezůstal jen u prezidentské volby. V rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznal, že dokonce uvažuje o odchodu z ANO. Se stranickým předsedou nesouhlasí už delší dobu, například ohledně opatření v době covidu.

V nynější kampani se mu nelíbí Babišův útočný styl, se kterým expremiér začal těsně po sečtení výsledků prvního kola. Tvrdě se opřel do Pavla. Navzdory tomu, že je na Slovensku sám vedený jako agent komunistické Státní bezpečnosti, označil generála za komunistického rozvědčíka, nařkl ho z vítání vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a přirovnal ho k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

V projevu jednal emotivně, ale chápeme ho

Babišův projev straničtí kolegové chápou. "Já bych taková slova nevolil, ale rozumím, že převládly emoce a vracel to, co se mu děje dnes a denně. Není dne, kdy by se někdo nepouštěl do Andreje Babiše, je to už přes čáru," řekl poslanec Patrik Nacher, nestraník za ANO. "Nepustili ho do kostela - a sociální sítě tomu tleskají. Kdyby tam nepustili někoho z pětikoalice, je to problém," uvedl k tomu, že Babiš chtěl v úterý navštívit Pražské Jezulátko, ale správci kostel zavřeli, aby se nestal součástí předvolební kampaně.

"Pan Babiš je emotivní člověk. Já jsem taky a on možná ještě víc," komentoval projev poslanec Robert Králíček. Kampaň je podle něj vyhrocená z obou stran. K Babišově kritizovanému billboardu, kde předseda hnutí ANO slibuje, že nezavleče Česko do války, se vyjádřil také. "Vzpomeňte si, jak koalice Spolu udělala billboardy s Babišem a Putinem. Je to dvojí metr. Když něco takového udělá koalice, je to v pořádku, když se do ní někdo obuje, nelíbí se jí to," uvedl.

Straničtí kolegové také zmiňovali, že Babiše k vyhrocené reakci vyprovokovala poražená protikandidátka Danuše Nerudová. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně označila na tiskové konferenci při sčítání výsledků expremiéra za zlo.

Video: Mrzí mě, že jsem považován za zlo, prohlásil Babiš (14. 1. 2023)