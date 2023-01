Pavel na Hrad, skandovali lidé z Ústecka. Je ale potřeba jít volit, reagoval

První cesta prezidentského kandidáta Petra Pavla do regionů po vítězství v prvním kole voleb ukázala, že počet jeho příznivců patrně roste. Na setkání s ním v Ústí nad Labem přišlo tolik lidí jako na žádný z jeho předchozích mítinků. Sám Pavel přiznal, že byl tímto počtem zaskočený. Z otázek lidí bylo zřejmé, že se obávají o bezpečnost země a těžce také nesou nelichotivé zmínky o svém regionu.

Měla to být jen menší procházka po podvečerním Ústí nad Labem - krajským centrem regionu, který je dlouhodobě považovaný za baštu šéfa ANO a prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Když sem však přijel jeho hlavní soupeř v boji o Hrad Petr Pavel, přišlo tolik jeho příznivců, že kvůli velikosti davu nebylo možné udělat krok dopředu ani zpět.

"Něco takového jsem nečekal. Opravdu ne. Myslel jsem si, že tady bude pár lidí, se kterými se vyfotím a pozdravím," říkal Pavel, který na mítink dorazil společně se svou manželkou. Ta si dokonce v jedné chvíli vzala mikrofon a pokusila se setkání částečně organizovat. "Takto generála na Hrad nedostaneme, protože si ho umačkáme. A já bych ho chtěla mít také ještě chvíli doma," usměrňovala dav s úsměvem Pavlová, když její muž uvízl mezi stovkami lidí. Dav se pak snažila směrovat do jednoho z rohů náměstí.

Ústí nad Labem je vůbec první Pavlovou zastávkou po sobotním vítězství v prvním kole voleb, v němž těsně porazil právě Babiše. Jejich souboj, který definitivně rozhodne druhé kolo za necelých čtrnáct dní, je tak zcela otevřený a týmy obou soupeřů avizují, že nakonec může rozhodovat každý hlas.

Tady vám @Aktualnecz v rámci zpravodajství přináší první video ze setkání prezidentského kandidáta Petra Pavla s lidi na Ústecku. Zájem i něj je možná až překvapivě opravdu velký. pic.twitter.com/kScsGPam5C — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 17, 2023

"Pavel na Hrad! Pavel na Hrad!" skandovali lidé v Ústí a upozorňovali, že nejsou jen z krajského města, ale například také z Děčína, Chomutova a dalších míst v Ústeckém kraji. Vzhledem k faktorům, jako je nízká vzdělanost, vysoká nezaměstnanost, potíže s životním prostředím i nižší věk dožití obyvatel, je tento region politiky někdy označován jako periferie České republiky, na což jsou však však místní lidé velmi citliví a na Pavlově mítinku dávali najevo, že jim to skutečně vadí. Stejně tak se proti takovému nálepkování ohrazovaly laborantky z místní nemocnice, s nimiž se Pavel sešel ještě před odchodem do centra města.

Jako první totiž Pavel zamířil na laboratorní oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, kam přišel personálu poděkovat za jeho pracovní nasazení během koronavirové krize. Laborantkám předal růže a asi půl hodiny si s nimi povídal.

Vysvětloval jim mimo jiné právě svůj pohled na "škatulkování" regionů. "Je to hloupé, umělé dělení mezi městem a vesnicí, Prahou a okraji republiky, mezi vzdělanějšími a méně vzdělanými, mezi majetnějšími a nemajetnými. Mně to přijde úplně nesmyslné. Je mi lhostejné, kde kdo bydlí, důležité je, jestli se chceme chovat jako slušní lidé, chceme naslouchat jeden druhému a zamyslet se na tím, jestli na názoru toho druhého něco není. Tyto a další vlastnosti jsou skutečně důležité," prohlašoval prezidentský kandidát.

Na náměstí se snažil shromážděnému davu vysvětlovat zejména to, že rozhodně není příznivcem války. Reagoval tak na opakovaná obvinění z úst svého protikandidáta, ale také na obavy lidí, se kterými se setkal i v Ústí nad Labem. Někteří z nich mu přiznávali, že mají strach z toho, že by se Česko mohlo účastnit války na Ukrajině. "Řeknu vám pár věcí, které mě v posledních dnech trápí. V různých řetězových e-mailech jsem četl, a obracela se na mě s tím spousta lidí, že někdo šíří v naší zemi zprávu, že pokud bude zvolen Pavel, tak zatáhne naši zemi do války. Je to naprostý nesmysl," upozorňoval Pavel.

Zároveň vysvětloval, že jako voják ví, o čem válka je, a nikomu by ji nepřál. "To bych jako prezident této zemi nikdy neudělal, protože mi na ní záleží, mám ji rád. Jako prezident bych se ji snažil držet od války co nejdál," sliboval Pavel. Zároveň ale dodával, že je nutné, aby se země snažila být co nejsilnější a pomáhala Ukrajině, aby se válka do Česka nedostala.

Když reportér Aktuálně.cz mluvil s přítomnými lidmi, mnozí tvrdili, že budou Pavla volit hlavně kvůli jeho klidnému vystupování nebo proto, že nechtějí na Hradě Andreje Babiše. Zejména někteří starší lidé přiznávali, že zvažovali i šéfa ANO, ale po debatě se svými mladšími příbuznými změnili názor.

"Proti panu Babišovi nic nemám. Ale pan generál je můj ročník a hlavně nám nebude dělat ostudu. Věřím mu. Poučil mě také můj vnuk, který mi vysvětloval, že se například nemusím bát války," svěřila se seniorka paní Drahomíra. S Pavlem se při jeho návštěvě Ústí vyfotila a byla ještě více přesvědčena, že ho půjde volit. "Líbilo se mi, jak s lidmi komunikoval, nikoho se neštítil," uvedla.

Pavel bude pokračovat v cestě po regionech i v dalších dnech. Ve čtvrtek zamíří do Ostravy, kde vystoupí společně s neúspěšnou prezidentskou kandidátkou Danuší Nerudovou, v pátek se chystá do Brna.

"Při výběru míst hrají roli dva faktory. Vybrali jsme i místa, na která se někdy trošku zapomíná, proto například Ústí. Chceme udělat také setkání ve městech, kde jsme dosud neměli čas udělat nějakou větší akci, proto Ostrava a Brno. V minulosti jsme se tam také zastavili, ale chceme tamním voličům poděkovat a ukázat, že pan generál není jenom nějaký kandidát z Čech," sdělila Aktuálně.cz šéfka jeho volebního štábu Pavla Nýdrle. Přitom upozorňovala, že Pavlův volební štáb je namixovaný lidmi ze všech částí země.