Pavel o propuštění Darmovzala: Bez americké vojenské intervence by to trvalo mnohem déle

Rozhodujícím faktorem pro propuštění Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele byla americká vojenská intervence, při které byl zajat prezident Nicolás Maduro. Bez ní by snaha o vysvobození Čecha, na které se podíleli diplomaté i církevní představitelé, trvala mnohem déle. V sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl prezident Petr Pavel.
„Angažovaly se v tom desítky nebo stovky lidí, a dlouhodobě. Byli to lidé ze zastupitelských úřadů, konzulárních úřadů, lidé z církve,“ řekl Pavel. Sám v rozhovorech s hlavami států v regionu apeloval na to, aby se zasadily o Darmovzalovo propuštění. „Rozhodujícím faktorem byla americká akce, která vytvořila podmínky pro propuštění politických vězňů. Jinak by to zřejmě trvalo mnohem delší dobu,“ dodal.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala při jeho turistické návštěvě země v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany.
Venezuelská vláda začala po únosu Madura a jeho ženy do USA propouštět větší počet politických vězňů. Darmovzal byl propuštěn minulý týden. V neděli večer ho armádní speciál dopravil do Česka.
Podle Pavla se lze na americký zásah ve Venezuele dívat z více úhlů. „Z pohledu rodičů Jana Darmovzala to byl dar z nebes. Z pohledu vyhnaných osmi milionů Venezuelanů to je naděje, že se věci mohou obrátit k lepšímu a budou se moct vrátit a žít v své zemi v bezpečí,“ řekl prezident. Jako bývalý voják ocenil i preciznost vojenské akce s minimálním počtem obětí. Zároveň ale zdůraznil, že z hlediska mezinárodního práva jsou intervence a únos prezidenta suverénní země diskutabilní.
V případě, že by ale akce přinesla stabilitu do regionu, návrat demokracie do Venezuely a zlepšení tamních světových podmínek a prostřednictvím zlevnění ropy vytvořila i větší tlak na Rusko k ukončení války na Ukrajině, pozitiva by podle Pavla převážila.
