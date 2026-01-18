Darmovzal je v Praze. Ve venezuelském vězení strávil rok a čtyři měsíce

V Praze v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého rok a čtyři měsíce věznil ve Venezuele režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Na svobodu se dostal poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. V letadle z Venezuely jsou podle ministra zahraničí Petra Macinky další tři propuštění lidé.
Armádní speciál z Caracasu přistál v neděli večer na starém ruzyňském letišti. Připravené tam byly dvě sanitky. Pětatřicetiletého Darmovzala čeká zdravotní vyšetření, řekl večer v televizi Prima jeho otec.
Matka novinářům při příchodu na letiště řekla, že rodina chce poděkovat všem lidem, kteří se o propuštění jejího syna zasloužili. „Chtěli bychom, aby se podpora teď obrátila k těm, kteří ve vězení stále ještě jsou,“ uvedla. Poprosila také média o respektování soukromí.
Propuštěných je podle ní zlomek z celkového množství vězněných. Na palubě speciálu cestovali ještě tři další bývalí vězni, občané Polska, Rumunska a Irska.
„Je to skvělá práce“
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v neděli po příjezdu na letiště novinářům řekl, že přeprava Darmovzala domů byla poměrně náročná operace, která se připravovala několik dní a během té doby byli lidé i letadlo neustále připravení odletět.
„Myslím si, že je to skvělá práce, že jsme dostali našeho člověka zpátky domů,“ řekl Zůna. Podle dřívějších informací mělo být při zpáteční cestě na palubě šest propuštěných vězňů, ale Venezuela některým propuštěným podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) neumožnila odletět.
K příletu přijeli také Macinka a premiér Andrej Babiš (ANO), kteří Darmovzalovo propuštění oznámili v pátek na mimořádné tiskové konferenci. Vyrazil pro něj armádní speciál. Macinka ani Babiš dnes s novináři nemluvili.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala při jeho turistické návštěvě země v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Nevládní organizace Foro Penal označila Darmovzala za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Darmovzal byl podle Macinky propuštěn v noci na pátek kolem 04.00 po několika týdnech intenzivního vyjednávání. Propuštění českého občana označil za skvělou zprávu prezident Petr Pavel. Poděkoval také expertům v Česku i zahraničním partnerům včetně Evropské unie a Spojených států, kteří se případem dlouhé měsíce zabývali. Zprávu uvítali také další čeští politici.
Venezuelská vláda začala po únosu Madura a jeho ženy do USA propouštět větší počet politických vězňů minulý týden. Prozatímní venezuelskou prezidentkou se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.
