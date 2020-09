Dokažte, že jsou restaurace rizikové, vyzývají Prymulu podniky i Hospodářská komora

"Ministerstvo zdravotnictví tím, co v těchto dnech oznámilo, se více méně dostalo na hranu, co ze zákona může. Neboli pokud by chtělo jakýmkoli způsobem přitvrdit, třeba uzavírání provozoven atd., tak je třeba vyhlásit nouzový stav. Bez toho to nejde," připustil Hamáček možnost opětovného vyhlášení nouzového stavu. V pátek jej nevyloučil ani premiér a ministr zdravotnictví.