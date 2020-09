Vyléčené z covidu je třeba dál sledovat, některé potíže mohou přetrvat, uvádí lékaři

Podle přednosty Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimíra Koblížka mělo ještě tři měsíce po prodělané infekci respirační potíže 49 procent z vyšetřených 79 nemocných. Jejich průměrný věk je 45 let, a většina (65 lidí) se léčila doma bez nutnosti hospitalizace.

Nejčastějším přetrvávajícím příznakem je horší dýchání, se kterým se potýká více než pětina vyléčených. Každý desátý stále trpí kašlem, 17 procent únavou a devět procent má bolesti na hrudníku. "Kromě toho 28 procent z nich má po třech měsících stále porušený čich a devět procent chuť," popsal přednosta.

Kromě subjektivních potíží lékaři objevili další potíže i při vyšetření plicních funkcí. "Nejčastěji sníženou schopnost přenosu kyslíku v oblasti plicních sklípků, méně často pokles kyslíku v krvi při zátěži a některé další změny," uvedl. Přenos kyslíku v oblasti plicních sklípků byl zhoršený u více než třetiny pacientů. U každého pátého pak vyšetření na rentgenu nebo počítačová tomografie ukázala zbytkové postižení plicní tkáně.

Královéhradečtí lékaři mají v plánu všechny účastníky studie vyšetřit ještě dvakrát v příštím roce, aby mohli posoudit, jak rychle a zda vůbec se plicní funkce a poškození vrátí k normálu. Všem pacientům chtějí také vyšetřit protilátky na covid-19 a známky buněčné imunity, aby prověřili jejich získanou odolnost proti viru.

Pneumologové pečují o nakažené i v nemocnicích. "Staráme se o ně, když se jejich stav zhorší a musí do nemocnice kvůli zápalu plic, tedy pneumonii, případně se ocitnou na plicních jednotkách intenzivní péče," uvedla předsedkyně společnosti Martina Vašáková, která léčí pacienty v Thomayerově nemocnici v Praze.

Nejčastěji lidé končí podle lékařů v nemocnicích s covidem-19 kvůli dýchacím potížím spojeným s nízkou hladinou kyslíku. Ohroženější tak jsou ti, kteří nějaké plicní onemocnění už mají. "Doporučujeme pečlivě se řídit již známými preventivními opatřeními - vyhýbat se davům, dodržovat hygienické zásady a jako každý rok - nechat se očkovat proti chřipce, pneumokokům a dalším nemocem, které by mohly jejich stav zhoršit," uvedl plicní lékař Stanislav Kos.

