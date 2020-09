Novinářka z Mnichova: Bavorsko nařizuje roušky v ulicích, český přístup mě překvapil

Ačkoliv v Bavorsku přibývá nakažených výrazně pomaleji než v Praze, tamní úřady přijímají přísnější opatření. Omezily například pití alkoholu a nařídily roušky i na některých ulicích. Německo zároveň zařadilo většinu Česka na seznam rizikových oblastí. Bavorský a český přístup boje s covidem v rozhovoru pro Aktuálně.cz hodnotí redaktorka listu Süddeutsche Zeitung Viktoria Grossmannová.

Německo rozšířilo své varování před cestami z rizikových oblastí na většinu území Česka, s výjimkou dvou krajů. Co si o tom myslíte, je to příliš přísné?

Upřímně mě naopak udivuje, že to přichází až tak pozdě. Sledovala jsem v poslední době čísla v celém Česku a už nějakou dobu byla mnohem vyšší než tady v Mnichově, kde taky prudce stoupají. Prodleva ale nejspíš souvisí s pracovníky, kteří do Německa z Česka jezdí za prací, hlavně z pohraničí.

Pravidla pro cesty z rizikových oblastí se navíc mají ještě zpřísnit, od 1. října bude i s negativním testem po vstupu do Německa povinná pětidenní karanténa. Už jsou známá nějaká pravidla nebo výjimky pro pendlery?

Každý den od politiků slyšíme, že jejich přejíždění bude možné. V žádném případě by se neměla opakovat situace z jara, kdy byly hranice zavřené. Jak ale ta pravidla nebo výjimky budou vypadat, ještě není jasné.

Žijete a pracujete v Mnichově, který je teď - společně s dalším městem v Bavorsku, Würzburgem - vlastně rizikovou oblastí uvnitř Německa. Při cestě do jiných spolkových zemí může být problém získat ubytování, případně je potřeba negativní test. Proč zrovna tahle dvě města? Průměrná čísla z celého Německa jsou mnohem nižší.

Vysvětlení, které nám dali politici, je, že příčinou jsou lidé vracející se ze zahraničí a také určité polevení v dodržování opatření, lehkovážnost. To se ale dělo i v jiných spolkových zemích, tak si nejsem jistá, proč zrovna u nás jsou čísla tak vysoká. V Mnichově žije mnoho lidí, kteří v létě navštívili své příbuzné v Chorvatsku, Bulharsku nebo Bosně, to může být jeden z důvodů, ale to je jen můj odhad.

Mohou to být i lidé, kteří se vrátili z Česka? V létě se mluvilo o mladých lidech, kteří jezdí do Prahy za večírky, protože v Německu zůstaly kluby zavřené.

Ano, v mnoha oblastech je hodně nakažených z věkové skupiny 18 až 35 let. Konkrétně tady v Mnichově se hodně řešilo, že se mladí lidé hodně setkávali venku - což bylo ostatně v pořádku -, ale přes noc byly případy, kdy je musela policie vyzývat, aby dodržovali rozestupy. Měli jsme tu pokusy zakázat po určité hodině pití a prodej alkoholu na veřejnosti. To teď nakonec na některých místech platí.

Za normálních okolností to zakázané není? V centru Prahy platí omezení na pití alkoholu venku i bez koronaviru.

Ne, normálně ne.

Včera oznámil bavorský premiér Markus Söder, že se pravidla budou ještě zpřísňovat. Nejvíc právě v Mnichově a také Würzburgu, kde za poslední týden přibývalo 55, respektive 60 případů na sto tisíc obyvatel. Pro srovnání, v Praze je tato hodnota za posledních sedm dní 218. List Süddeutsche Zeitung v té souvislosti napsal, že Söder Bavorsku nařídil "party pauzu". Co tedy v Mnichově nově platí?

Venku se například smí potkávat jenom pět lidí najednou nebo lidé žijící ve dvou domácnostech. Na čtvrtinu se snížil počet lidí, kteří se smí účastnit jedné akce, teď je to 25 v uzavřených prostorách a 50 pod širým nebem. A co je pro Německo myslím naprosto nové, je zavedení povinnosti nosit roušku venku.

Všude, nebo na vybraných místech?

V centru Mnichova.

Doteď nic takového nikde v Německu neplatilo?

Pokud vím, tak ne. Roušky byly povinné na demonstracích nebo všude tam, kde nebylo možné dodržovat rozstupy. Prakticky se ale nosily jen všude uvnitř. Že si ji musí člověk nasadit jen tak na ulici, je nové.

V Česku jsme měli roušky venku povinné na jaře a bylo to tehdy dost diskutované opatření. Jak se k tomu stavíte v Mnichově?

Vlastně to ještě neplatí, protože opatření byla oznámena s předstihem s tím, že vstoupí v účinnost, jenom pokud počet případů dál poroste. To se děje, a tak začnou platit ve čtvrtek.

A když se teď člověk pohybuje po centru města, jsou vidět lidé, kteří by roušky nosili už teď i venku?

To ne, jen velmi zřídka. Ale povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech máme už od dubna, nerušili jsme ji. Takže uvnitř se nosí, ve veřejné dopravě, v obchodech, na nádraží - všude.

Kdo je Viktoria Grossmann? Pracuje jako redaktorka listu Süddeutsche Zeitung v Mnichově, pro který píše o středoevropských státech. Před dvěma lety pobývala na dvouměsíčním novinářském pobytu v redakci týdeníku Respekt, hovoří plynně česky. Absolvovala studium literatury a dějin východní Evropy v Kostnici, Mnichově a Praze.

Jako by virus nebyl

Jak to v Bavorsku vypadalo v létě? Zůstala obecně v platnosti všechna zavedená pravidla?

Víceméně ano. Musím říct, že když jsme byli v létě na dovolené v Česku, byli jsme velmi překvapení. Nikdo nikde nenosil roušky. Přišlo mi to úplně ohromující, jako by žádný virus nebyl.

Nebylo to příjemné?

Do určité míry samozřejmě ano. Třeba Karlovy Vary byly úplně prázdné. Ale například v Krkonoších, kde lidé seděli jeden vedle druhého na lanovce, jsem si říkala, že by nějaké rozestupy neuškodily. Když jsme pak přejeli dál na Slovensko, skoro se mi až ulevilo, že se zase všude musí s rouškou. Mrzí mě, že zrovna u vás je teď tolik případů. Sama jsem teď chtěla do Česka jet, ale znamená to tolik byrokracie, že jsem se toho nakonec vzdala.

V souvislosti s vysokým nárůstem počtu případů v Česku se také mluví o tom, že hygiena nestíhá trasovat a informovat lidi, kteří mohli přijít do kontaktu s někým nakaženým. Jak je to u vás?

Vím, že se často čeká příliš dlouho na výsledky testu. Bavorsko se třeba na konci léta rozhodlo postavit na hranicích testovací stanice, nezvládaly ale nápor zájemců. I teď někdy výsledek přijde za 36 hodin, někdy to ale trvá déle, než kolik zabere celá povinná karanténa. A pak je otázka, jak moc lidé karanténu dodržují.

V Německu existuje také aplikace nazvaná Corona Warn-App, která má pomoci s dosledováním nakažených. Experti odhadují, že ji aktivně využívá asi 15 milionů lidí. Jakou s ní máte zkušenost?

Rozhodně bych neřekla, že patří k nejdůležitějším aspektům boje s pandemií.

V těch nových pravidlech v Německu se hovoří také o "zákazu vycházení". Co si pod tím představit?

Znamená to jednoduše, že ve 23 hodin musí zavřít všechny restaurace, kavárny, bary. Celá gastronomie.

A obchody?

Na to máme zákon o otevírací době obchodů, takže všechno tak jako tak, i bez koronaviru, zavře v osm večer.

Školy se zavírat nemají

V Bavorsku už také začal školní rok. Jak jsou na tom teď školy?

Od páté třídy platí povinnost nosit roušky. Každá spolková země si tohle ale dělá jinak, takže třeba Severní Porýní-Vestfálsko povinnost po dvou týdnech zrušilo, jinde ji nezavedli vůbec.

Obecně ale zůstávají školy otevřené?

Ano, pokud to jde. Některé školy a školky už zase zavřely, některé třídy jsou v karanténě, ale je snaha, abychom se nemuseli hromadně vracet k domácímu učení.

U nás se třeba diví někteří lidé tomu, že na vysokých školách smí být zároveň nanejvýš 10 lidí v místnosti při ústním zkoušení a 15 v laboratoři. Na sportovním venkovním stadionu ale může být až dva tisíce sedících lidí. Německá Bundesliga se hraje bez diváků, nová pravidla by měla být nejdříve od konce října. Jak je to s hromadnými akcemi v Bavorsku?

Myslím, že každá se posuzuje zvlášť. Velké kulturní a společenské akce se nekonají vůbec. I proto mě tak překvapilo, že v Česku se ještě před krátkou dobou mohlo shromáždit 500 lidí uvnitř a dvakrát tolik venku.

Tady v Mnichově se zrušil třeba Oktoberfest. Město ale vymyslelo náhradu, Malý Oktoberfest. Nebude se konat v obřím stanu, ale v jednotlivých hospodách. Také se při něm nebude smět tancovat a zpívat, hudba bude jen jako podkres, ne nahlas. I tak se o tom hodně diskutovalo, protože to bude znamenat, že lidé budou v uzavřených prostorách, i když nejdéle do jedenácti hodin večer.

Bavorský premiér Söder v Německu platil za zastánce přísnějších opatření. Je to tak i teď?

Bavorsko je vždycky trochu přísnější, také máme hodně nakažených. A na druhou stranu - nepřijde mi, že bychom měli zase tolik omezení. Novináři ale často hledají, co všechno jiné země dělají lépe. Třeba slovenští kolegové zpochybňovali, proč Slovensko zavádí omezení na hranici s Českem, když v Bratislavě je taky hodně nakažených. A české noviny zase píšou, že to Bavoři dělají lépe, protože v létě nosili roušku.

A když to všechno srovnáte, máte pocit, že opatření, která zavedla vláda v Mnichově, jsou dobře zdůvodňovaná a prezentovaná?

Obecná pravidla, která musí člověk v každodenním životě dodržovat, jsou dobře známá, lidé je chápou a respektují. Stejně jako to, že když se mění počty nakažených, mění se i pravidla. Celé je to pořád tak trochu experiment, je lepší mít jistotu.

