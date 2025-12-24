Nejde jen o Vémolu. Jaké třaskavé tajemství prozradila razie u krále Oktagonu?

Razie policie u zápasníka Karlose Vémoly nemusela být jen o drogách. V prostředí bojových sportů se masivně zneužívají i anabolické steroidy, jejich držení je stejně tak trestné jako držení narkotik. Bylo nicméně veřejným tajemstvím, že Karlos Vémola steroidy konzumuje – a údajně i distribuuje. Bojovníka zadrželi příslušníci Národní protidrogové centrály a celní správy těsně před Štědrým dnem.
„Pokud vás seberou den před Štědrým dnem a odvedou v poutech, tak mi věřte, že na vás něco mají,“ řekl Aktuálně.cz policista se zkušenostmi s vyšetřováním drogových deliktů, který si přál zůstat v anonymitě. „Na celou věc ale platí přísné informační embargo,“ upozornil.
Co je ale podle něj důležité – Národní protidrogová centrála, která v úterý provedla překvapivou razii, se nezabývá jen narkotiky, ale také zakázanými anabolickými steroidy.
„Tady funguje obrovský černý trh s anaboliky, a to především v prostředí bojových sportů. Je to obrovský byznys, protože ty látky jsou v ČR hodně kontrolované a doktoři mají strach je předepisovat. Jedna lahvička stojí klidně pět tisíc. Je to tak výhodné, že kvete obchod i s dokonale udělanými padělky, na kterých jsou i fejkové pečetě,“ vysvětlil policista.
Jeho slova potvrzuje i náš zdroj z prostředí bojových sportů. „Karlose osobně neznám, ale v téhle branži od nějaké úrovně o sobě víte a taky se leccos povídá. To, že Karlos anabolika bere, musí být jasné každému, kdo se na něj podívá. Cvičením a životosprávou se můžete vyrýsovat, ale ty objemy – tu hustotu svalů – to nemáte šanci dosáhnout,“ prozradil zdroj.
Dodal, že anabolika jsou všudypřítomná – v každé posilovně, v každé boxerně. „U profesionálů to ještě chápu. Pokud budeš čistej, tak máš proti sobě lidi s tunou testosteronu. A to nedáš. To je jako kdyby v ringu nastoupila holka proti klukovi,“ podotkl zdroj. Zdůraznil ale, že anabolika „berou skoro všichni, i amatéři“.
Byl tedy Karlos Vémola namočený v distribuci zakázaných anabolických steroidů? Zdroj redakce tvrdí, že nákladný životní styl musel Vémola z něčeho „dotovat“. „Měl velké příjmy, ale tohle je drahá zábava. Máte tým, trenéry, manažery, lidi, co se mu starají o zvířata, o barák… k tomu se podívejte na jeho dům, divoká zvířata, která chová, hodinky, které nosí, auta, kterými jezdí, dovolené…“
Kdo jsou další dva zadržení?
Policie je zatím na slovo skoupá. Potvrdila jen, že zahájila trestní stíhání a obvinila tři zadržené ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. Hrozí jim trest v rozmezí 10 až 18 let vězení, což naznačuje, že by se mělo jednat o organizovanou skupinu s mezinárodní působností.
Další dva zadržení jsou údajně Antonín Beck starší a Antonín Beck mladší, zápasník MMA a Vémolův svěřenec. Uvedl to web iDnes.cz i další deníky. Antonín Beck starší je podnikatel, který byl v roce 2017 odsouzen na šest let za pokus o ovládnutí Termálních lázní v Chrastavě prostřednictvím podvodu a zpronevěry, což mělo způsobit škodu téměř 45 milionů korun. Podmíněně byl propuštěn v roce 2020 po odpykání poloviny trestu.
Není to jediná kontroverzní osobnost v okolí slavného zápasníka. Dlouholeté přátelství pojí Vémolu s pražským podnikatelem Ivo Rittigem. Ten byl hostem na Vémolově svatbě, byl klíčovou osobou při Vémolově přechodu z XFN do Oktagonu v roce 2019 a dohlíží na jeho obchodní záležitosti. Ivo Rittig figuroval v několika korupčních kauzách, ale nikdy nebyl odsouzen (pomineme-li dvouletý trest za manko v samoobsluze, ve které v 80. letech působil jako vedoucí).
Neveselá historie s drogami
Sám Vémola za drogový delikt už jednou seděl. V lednu 2016 byl odsouzen ve Velké Británii k 12 měsícům vězení za pěstování marihuany ve třech nemovitostech. Policie tehdy odhalila jeho pěstírnu v lednu 2014 po loupeži v jedné z nemovitostí; našli marihuanu v hodnotě 18 200 liber, UV lampy, ventilační potrubí a plastovou fólii – tedy věci používané k pěstování marihuany v tzv. pěstírnách uvnitř budovy.
Vémola podle soudu přesvědčil svou tehdejší partnerku Sarah Sharp a její rodiče (70letou Lindu Sharp a 72letého Terrance Bymana) k investici do plantáží jako „doplňku k důchodu“. Všichni čtyři se přiznali k obvinění ze spiknutí; Vémola dostal nejtvrdší trest (12 měsíců), rodiče Sarah dostali devět měsíců podmíněně na dva roky, Sarah rok podmíněně.
Vánoce na Ukrajině: posun v čase, 12 večerních chodů i výrazný otisk v hitu Sám doma
Ukrajinské Vánoce zůstávají i v době války a nejistoty důležitým svátkem, který spojuje rodiny a připomíná tradice předků. V posledních letech se však způsob oslav mění. Po staletí se většina Ukrajinců řídila juliánským kalendářem a slavila Štědrý večer 6. ledna. Od roku 2023 stát oficiálně přesunul svátek na 25. prosince.
Pečená husa a dárky za pár liber. Jak slaví Vánoce král Karel III.
Britský král Karel III. se připravuje na vánoční svátky. Spolu s královskou rodinou bude i letos slavit Vánoce na venkovském sídle Sandringham v hrabství Norfolk. Servírovat se bude bohaté jídlo a nebude chybět ani tradice levných dárků za pár liber. U vánočního stolu budou naopak chybět princ Harry a Meghan.
Jak dělal radost Ježíšek v průběhu desetiletí. Někdy se ale dopouštěl schválností
Mění se dějiny, vánoční dekorace, dárky, ale dětská radost zůstává pořád stejná. Myšlenku, že dárky nosí Kristovo dítě, zavedl Martin Luther. Z protestantských zemí se tradice postupně přelila i do těch katolických, a tak Ježíšek dělá radost dětem už pěkně dlouhou dobu. Podívejte se, jak se děti radovaly v posledních sto letech.
Liberecká kavárna hostila setkání trapných vánočních svetrů. Přišly desítky lidí
Na setkání trapných vánočních svetrů přišly ve středu do kavárny Jedno kafe v centru Liberce desítky lidí. Někteří měli klasické kýčovité, veselé a barevné, které se dají koupit v obchodech s motivy sněhuláků, Santa Clause, sobů, vloček, stromků, dárků či postaviček, jiní si vyrobili vlastnoruční.
„Odpalte se radši granátem.“ Vojáky po ukrajinském věznění čeká v Rusku jen ostuda
Když jednoho z ruských vojáků propustili ze zajateckého tábora na Ukrajině, označil se za vlastence a s radostí volal své rodině, aby jim řekl, že je naživu, zpět v Rusku a brzy se setkají. To se ale nikdy nestalo, po týdnech výslechů jej poslali zpět na frontu.