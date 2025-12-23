U Karlose Vémoly zasahuje policie i celníci. Jedná se o drogy?

Policisté a celníci v úterý podle serveru Novinky.cz zasahovali v domě zápasníka Karla Vémoly v Měchenicích u Prahy. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová uvedla, že policisté zadrželi kvůli drogové trestné činnosti tři lidi - dva v Praze a jednoho člověka ve Středočeském kraji. Nikdo z nich zatím nebyl obviněn. Jedním ze zadržených je podle neoficiálních informací médií Vémola.
"Zadrželi jsme nejprve dvě osoby v Praze, další později ve Středočeském kraji, všechny pro podezření z drogové trestné činnosti. Nikdo zatím nebyl obviněn," uvedla Šmoldasové. Nyní podle ní pokračují úkony trestního řízení.
Mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková bez dalších podrobností uvedla, že celníci na místě poskytovali policii na její žádost součinnost.
Bojovník smíšených bojových uměních MMA Karel "Karlos" Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.
Podle Novinek byl v minulosti ve Velké Británii odsouzen za drogový delikt.
ŽIVĚKyjev je bez elektřiny. Rusko pokračuje v drtivých úderech na ukrajinskou energetiku
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
ŽIVĚMacinka se s premiérem i Turkem setká do novoročního oběda Babiše s prezidentem
Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem do 7. ledna. V tento den je v plánu novoroční oběd Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, jehož výhrady k Turkovi budou tématem zmíněných jednání. Macinka to oznámil v úterý s tím, že Turek zůstává jediným kandidátem strany do čela resortu.
Předvánoční bizár. Muž zpronevěřil 169 kilo sýru, ořechů a roštěné, hrozí mu vězení
Policisté v Polici nad Metují museli řešit poněkud neobvyklý případ. Muž z Broumovska měl zpronevěřit nemalé množství potravin, konkrétně několik desítek kilogramů sýru, ořechů a roštěné. Způsobil tím škodu přesahující 30 tisíc korun. Za kuriózní protiprávní jednání hrozí muži až dva roky vězení, uvedli královéhradečtí policisté, kteří mu v předvečer vánočních svátků sdělili podezření.
Ještě čtrnáct dní. Česká olympijská nominace spatří světlo světa 6. ledna
Za dva týdny v úterý 6. ledna zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně.
Po letech cestování konečně doma. Kvitová se těší na rodinné Vánoce a cukroví
Bývalá tenistka a dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová se po letošním konci kariéry těší na klidné Vánoce v rodinném kruhu.