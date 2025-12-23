Přeskočit na obsah
U Karlose Vémoly zasahuje policie i celníci. Jedná se o drogy?

ČTK

Policisté a celníci v úterý podle serveru Novinky.cz zasahovali v domě zápasníka Karla Vémoly v Měchenicích u Prahy. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová uvedla, že policisté zadrželi kvůli drogové trestné činnosti tři lidi - dva v Praze a jednoho člověka ve Středočeském kraji. Nikdo z nich zatím nebyl obviněn. Jedním ze zadržených je podle neoficiálních informací médií Vémola.

Karlos Vémola
Karlos VémolaFoto: Profimedia
"Zadrželi jsme nejprve dvě osoby v Praze, další později ve Středočeském kraji, všechny pro podezření z drogové trestné činnosti. Nikdo zatím nebyl obviněn," uvedla Šmoldasové. Nyní podle ní pokračují úkony trestního řízení.

Mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková bez dalších podrobností uvedla, že celníci na místě poskytovali policii na její žádost součinnost.

Bojovník smíšených bojových uměních MMA Karel "Karlos" Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

Podle Novinek byl v minulosti ve Velké Británii odsouzen za drogový delikt.

