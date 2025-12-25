Přeskočit na obsah
Soud poslal Vémolu do vazby, jeho advokát podal stížnost

ČTK

Zápasník Karel "Karlos" Vémola, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti, půjde do vazby. Rozhodl o tom ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 1. Vémolův advokát Vlastimil Rampula proti tomu podal stížnost. Řekl to serveru Novinky.cz. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až 18 let vězení.

Střípky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly. V jeho „Vémolandu“ se tehdy sešlo několik desítek lidí, bojovník se pochlubil i svými exotickými mazlíčky.Foto: Viet Tran
Policie Vémolu zadržela v úterý, návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ve středu. Soud mu vyhověl. "Vazba byla uvalena prý z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Klient má zdravotní problémy. Budeme podávat stížnost i proti zahájení trestního stíhání, nebyly nám sděleny ani důkazy, které proti klientovi policie má," řekl ve čtvrtek Rampula.

Vémola ve čtvrtek vypovídal u soudu. "Klient odmítl, že by s tím měl cokoli společného, i to, co je mu kladeno za vinu. Vypadá to, že jde spíš jen o nějaké informace z doslechu," řekl Rampula serveru.

Policisté při úterní akci zadrželi tři lidi - dva v Praze a jednoho ve Středočeském kraji. Mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová následně oznámila, že všichni byli obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí dvěma obviněným podle zákona až 18 let vězení, jednomu z nich pak maximálně 12 let.

"Klient je obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety, navíc v cizině, a za toto jednání je již příslušný pachatel odsouzen," sdělil ve středu Vémolův advokát. Uvedl, že nechápe, proč je Vémola s kauzou spojován. Důvody podle něj nejsou uvedené v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Policisté podle Rampuly zadrželi Vémolu ve chvíli, kdy mířil do nemocnice na operaci čelisti, takže ho vystavili zdravotním komplikacím. "Klient má nadále bolesti v čelisti, v sanici, takže teď budeme řešit, jak to zvládne Vězeňská služba ČR. Jestli absolvuje operaci anebo ne, tam fakt hrozí kolaps," uvedl dnes Vémolův advokát.

Zadržení může mít pro Vémolu také ekonomické dopady, protože podle Rampuly může ovlivnit jednání zápasníka s obchodními partnery a sponzory. Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

