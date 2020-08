Na 40 vedlejších tratí se vrátí výpravčí, jinde bude moct být jen jeden vlak na trati

Správa železnic převede 40 úseků vedlejších tratí kategorie D3, kde dosud fungoval zjednodušený způsob řízení dopravy, na řízení prostřednictvím výpravčích a dispečerů, který se požívá na hlavních tratích. Důvodem je snaha o lepší zabezpečení provozu po sérii nehod v poslední době.

"Přesně polovina z celkového počtu, tedy 40 traťových úseků, bude převedena do režimu řízení podle předpisu D1. To znamená, že na nich budou stejně jako na hlavních tratích zajišťovat řízení provozu výpravčí nebo dispečeři. Na většině z nich budou dopravny vybaveny zabezpečovacím zařízením a osazeny světelnými návěstidly. Dále zde budou instalovány balízy pro zajištění budoucí komunikace s mobilními částmi systému ETCS," uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Takzvané balízy jsou umístěny v kolejišti a díky nim lze sledovat průjezd vlaků.

Tratě s velmi nízkou intenzitou provozu budou převedeny také do režimu D1, ale bez instalace zabezpečovacího zařízení a návěstidel. Doprava na nich bude provozována v režimu "pouze jeden vlak na celé trati". Celá trať tak bude fungovat jako jeden mezistaniční úsek. To znamená, že výpravčí nebo dispečer na ni nepustí další vlak do té doby, než vlak tento úsek opustí například návratem předchozího vlaku zpět do výchozí stanice.

Výpravčí a dispečeři se objeví například na tratích Havlíčkův Brod - Humpolec, Vsetín-Bečva - Velké Karlovice, Tábor - Bechyně, Rybník - Lipno nad Vltavou, Strakonice - Vimperk, Mělník - Mladá Boleslav hl.n. nebo Mariánské Lázně - Karlovy Vary dolní nádraží.

Od soboty platí na regionálních tratích se zjednodušeným řízením provozu nová opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Vedle už dříve avizované ohlašovací povinnosti pro všechny vlaky jde například o zákaz vyjet ze stanice dříve, než stanovuje jízdní řád, nebo o nové úpravy při tvorbě jízdních řádů. Testuje se také nová mobilní aplikace, která má strojvůdce upozornit na to, že se na traťovém úseku pohybuje jiný vlak.

Správa železnic změny zavedla v reakci na červencovou tragickou nehodu na Karlovarsku, kdy se na vedlejší trati u Perninku srazily dva vlaky. Zemřeli při tom dva lidé.