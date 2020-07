Havlíček odmítl dočasné zabezpečování tratí, chce evropský systém za desítky miliard

Kateřina Hlaváčková, Zuzana Zavadilová

Dvě vlakové nehody z minulého týdne oživily debatu o bezpečnosti na železnici. Stát i odboráři se shodují na nedostatečnosti lidské kontroly. Ministr dopravy Karel Havlíček ale odmítá řešení, která by pomohla hned a upřednostňuje postupné zavádění celoevropského systému ECTS. To však bude stát desítky miliard korun a potrvá mnoho let. Stát také plánuje modernizovat železniční přejezdy.