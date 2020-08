Na Brněnsku vykolejila část vlaku a přerušila provoz, žádní zranění

V Tišnově na Brněnsku vykolejily dopoledne poslední dva vagony rychlíku Vysočina jedoucího z Prahy do Brna. Vozy ale nejsou převrácené. Událost se obešla bez zranění. Z vlaku bylo evakuováno 150 lidí. Trať je zavřená, České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Předpokládané zprovoznění trati je v 18:00.

Zatím není jasné, co se stalo, ve hře je technická závada. Vše se vyšetřuje. "Vykolejily dva vozy, ale nejsou převrácené, stojí rovně. Zatím je to bez zjevných zranění, na místě je evakuace asi 150 lidí," řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Záchranná služba původně poslala na místo čtyři posádky včetně vrtulníku. "Je to ale bez zranění. S cestujícími jsme komunikovali a nikdo nebyl ve stavu, že by vyžadoval naše ošetření," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Podle mluvčího policie Bohumila Maláška jel vlak z Prahy a Havlíčkova Brodu směrem na Brno a mezi přejezdem v Předklášteří a tišnovským nádražím vykolejil. Trať vedoucí přes Vysočinu není hlavním koridorem, ten vede přes Pardubice a Českou Třebovou.

Na trati Havlíčkův Brod - Brno došlo ve stanici Tišnov k vykolejení posledních dvou vozů soupravy na výhybce. V tuto chvíli probíhá zajištění náhradní autobusové dopravy. Nedošlo ke zranění cestujících. Omlouváme se cestujícím za vzniklé komplikace. — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) August 13, 2020

Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš řekl, že vlak projížděl sníženou rychlostí místem, kde je výluka. "Při průjezdu výhybkou došlo k vykolejení. Drážní hasiči se snaží vozy dát zpět na koleje. Až se tak stane, zkontrolujeme stav výhybky. Příčinu vyšetřujeme. Výši škody zatím neznáme. Určí se, až budou vlaky pryč a zkontrolují se podvozky a také výhybka," uvedl Illiaš.

V posledních týdnech se stalo na železnici více nehod. Nejtragičtější byla červencová srážka vlaků u Perninku na Karlovarsku, při které zemřeli dva lidé a více než 20 se zranilo. Další tragická nehoda se v polovině července stala u Českého Brodu, kde osobní vlak narazil do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. Před dvěma dny se zase v Jihlavě srazil nákladní vlak s lokomotivou. Nikdo se nezranil, vznikla ale škoda přes sedm milionů. S vlaky se srazily i automobily, po srážce na Pelhřimovsku a Benešovsku zemřely počátkem srpna řidičky z obou vozů.