Zesnulý strojvedoucí měl po šesti hodinách na spánek opět řídit. U ČD nic výjimečného

Nebýt tragické nehody u Českého Brodu, dojel by strojvedoucí na nádraží v Kolíně, kde by mu po dvanácti hodinách skončila ve 22:52 služba. Od pěti hodin následujícího dne by ho pak čekalo další jedenáctihodinové řízení vlaku. Strojvedoucí oslovení deníkem Aktuálně.cz přiznávají, že nejde o nic výjimečného. Podle Českých drah je vše v pořádku, protože zákon tím neporušují.

Byla to teprve jeho druhá služba po dovolené, prohlašovali o strojvedoucím po srážce vlaků u Českého Brodu představitelé Českých drah i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). To, že by za nehodou stála únava, předběžně vyloučili i vyšetřovatelé.

Z rozpisu služeb, který redakce Aktuálně.cz získala a jehož autenticitu ověřila u několika strojvedoucích, však lze poskládat obrázek celé směny zesnulého strojvedoucího. Ta začala daný den čtyři minuty před jedenáctou dopolední. Krátce po půl dvanácté pak řídil vlak z Pardubic do Kolína. Zde měl - za předpokladu nulového zpoždění - 46 minut na odpočinek, aby následně vyjel z Kolína na pražské Masarykovo nádraží.

Mezi Kolínem a Prahou pak v daný den jel ještě pětkrát, přičemž během poslední jízdy došlo k tragické nehodě. Přestávky mezi jednotlivými jízdami měl různé - někdy nebyla žádná, někdy deset minut, někdy takřka půl hodiny. Nebýt tragické události u Českého Brodu, měl strojvedoucí dojet ve 22:11 na kolínské nádraží, kde by mu ve 22:52 skončila služba.

Dlouho by se však nevyspal. Hned následující den nastupoval od páté hodiny ranní do práce a v 5:20 již měl odjíždět do Prahy. I tento den měl pendlovat mezi Kolínem a hlavním městem, přičemž skončit měl před čtvrtou hodinou odpolední cestou do Pardubic.

Redakce deníku Aktuálně.cz se obrátila s žádostí o komentář ke službě zesnulého strojvedoucího na vedení Českých drah, ty se však k případu nechtějí vyjadřovat. "Omlouváme se, ale s ohledem na rodinu pana strojvedoucího a probíhající vyšetřování nebudeme konkrétní informace sdělovat," prohlásila mluvčí drah Gabriela Novotná.

Směna zesnulého strojvedoucího Úterý 14. července Nástup do práce: 10:56 v Pardubicích

1. cesta Pardubice - Kolín: 11:25 - 12:25

2. cesta Kolín - Praha, Masarykovo nádraží: 13:11 - 14:34

3. cesta Praha, Masarykovo nádraží - Kolín: 15:00 - 16:14

4. cesta Kolín - Praha, Masarykovo nádraží: 16:20 - 17:34

5. cesta Praha, Masarykovo nádraží - Kolín: 18:00 - 19:14

6. cesta Kolín - Praha, Masarykovo nádraží: 19:14 - 20:34

7. cesta Praha, Masarykovo nádraží - Kolín: 21:00 - 22:37 (při této cestě došlo k tragické nehodě)

Konec v práci: 22:52 Středa 15. července Nástup do práce: 05:00 v Kolíně

1. cesta: Kolín - Praha, Masarykovo nádraží: 05:10 - 06:35

2. cesta: Praha, Masarykovo nádraží - Kolín: 07:00 - 08:11

3. cesta: Kolín - Praha, Masarykovo nádraží: 08:20 - 09:35

4. cesta: Praha, Masarykovo nádraží - Kolín: 10:00 - 11:11

5. cesta: Kolín - Česká Třebová: 11:35 - 13:57

6. cesta: Česká Třebová - Pardubice 14:08 - 15:25

Konec v práci: 15:49

Zároveň však ubezpečila, že plánování směn probíhá ve všech případech v souladu se zákoníkem práce a kolektivní smlouvou. Podle nařízení vlády může být zaměstnanci drážní dopravy zkrácena doba odpočinku během dvou směn na šest hodin za předpokladu, že mu zaměstnavatel zajistí možnost spánku na lůžku. To v případě zesnulého strojvedoucího bylo splněno, neboť odpočinek v jeho případě měl trvat šest hodin a osm minut.

Budí nás staniční rozhlas

Oslovení strojvůdci, kteří však nechtějí vypovídat pod svým jménem, se shodují, že takhle krátký čas na spánek je u Českých drah běžný. Během této přestávky jim sice dráhy zajišťují nocleh, ne vždy to však je nejpohodlnější místo pro odpočinek.

"Máme okno přímo na nástupiště, takže v době, kdy už spíme, posloucháme dvě po sobě následující hlášení staničního rozhlasu, že přijede další vlak. Sotva přijede, tak šramotí na chodbě vlakvedoucí z tohoto vlaku, když jde také spát," popisuje Aktuálně.cz jeden ze strojvedoucích. A uvádí příklad své služby, kdy končí v osm hodin večer a nástup na směnu má v půl čtvrté ráno.

Strojvedoucí navíc upozorňuje, že ačkoliv má mezi dvěma směnami něco přes sedm hodin, doba jeho spánku je výrazně kratší. Nějaký čas zabere hygiena, navíc v cizí posteli se mu ne vždy podaří usnout hned.

Podobně reaguje i další jeho kolega. "Pokud udělám úkony i s odstavením mašiny, tak mám asi 30 minut na cestu na hotel, 30 minut hygiena a pak ještě nějaký čas, než usnu. Ráno musím vstát, 30 minut hygiena a 30 minut chůze na nástup. A to je ideální případ. To znamená, že z těch šesti hodin mám na spánek nakonec čtyři hodiny," popisuje.

Unavení do práce nesmí, říkají dráhy

České dráhy na této praxi nevidí nic závadného a nedomnívají se, že by strojvedoucí byli unavení. "Pokud strojvedoucí pracuje pouze u Českých drah, pak můžeme zaručit, že je odpočatý. Naši strojvedoucí nesmí do práce nastoupit unavení, a pokud se necítí odpočatí, musí to nahlásit," říká mluvčí Novotná.

Předseda Odborového sdružení železničářů Martin Malý vysvětluje, že přestávky se na železnici zkracovaly pouze na šest hodin před lety po dohodě s odboráři. "Je dlouholetou tradicí, že železničáři chtějí pracovat 12hodinové směny," vysvětluje Malý. Podle něj to souvisí především s tím, že řada strojvedoucích kvůli nutnému nástupu na konkrétním nádraží dojíždí za prací i několik hodin. A dojíždět denně na osmihodinové směny by se jim prý nevyplatilo.

"Kdybychom zavedli povinnost delších přestávek, můžeme se dostat do situace, kdy nenamalujete rozumný směnář a neseženete lidi, kteří budou podle něho ochotní jezdit," myslí si Malý.

Ministr dopravy Havlíček v České televizi v nedělních Otázkách Václava Moravce prohlásil, že chce řešit, jestli by se šestihodinová doba nutná pro odpočinek neměla o něco prodloužit. Zdůraznil však, že o tom začal jednat ještě před sérii červencových nehod.

Této změny se však někteří oslovení zaměstnanci drah obávají. "Každý z nás musí s tímhle rytmem života počítat. Pokud mu to nevyhovuje, ať jde do kanceláře," dodává strojvůdce.

Zkuste spát pět hodin a pak se soustředit

Jako součást svého zaměstnání to berou i další strojvůdci, i když část z nich ji nepovažuje za úplně vhodnou. "Můžete zkusit na sobě, jaké to je, lehnout si po soustředěném výkonu na asi pět hodin do cizí postele, navíc řekněme mimo dobu, kdy obvykle chodíte spát, a pak pokračovat po takovém odpočinku opět osm až jedenáct hodin v soustředěném výkonu. A několik dnů takový režim s přestávkami řekněme jednoho dne opakovat," svěřuje se další ze strojvůdců.

Strojvůdci se shodují v tom, že podstatné je, jak náročná služba po krátkém spánku následuje. "Otázka je, jaký máte další průběh směny. Jestli máte pohodovou směnu, nebo jestli se honíte, tedy jestli na konečné máte dlouhý čas, nebo krátký čas. Zvyknout se ale na to dá," dodává další.

České dráhy tvrdí, že jejich strojvedoucí jsou odpočatí, pokud pracují pouze u nich. Narážejí tím na problém, že někteří strojvedoucí si podle Českých drah v době, kdy mají odpočívat, přivydělávají u jiných dopravců. Drážní úřad na základě toho začal pracovat na monitoringu licence strojvedoucího, jehož pomocí by dodržování maximální doby řízení a odpočinku šlo sledovat. Projekt nyní běží v pilotní verzi.

Podle jednoho z oslovených strojvedoucích je však důležité také to, jak strojvedoucí odpočívá mezi směnami. "Když mám jít na noční s nástupem ve 20 hodin, ale od sedmi od rána makám na baráku, pak se vykoupu a jdu na noční, tak bych řekl, že tady je větší riziko únavy než jít jezdit k někomu jinému," myslí si.