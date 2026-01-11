Mrazivé dny neznamenají konec globálního oteplování, varují odborníci

Současné mrazivé počasí ani sněžení neznamenají, že by skončilo globální oteplování nebo že by letošní zima byla výjimečná. Podle odborníků jde o běžnou klimatickou variabilitu, která bude existovat i v oteplujícím se klimatu. Zimy v posledních letech jsou podle nich mírnější než tomu bylo před deseti lety.
„Zima letos není doposud výjimečná a zatím se nepřibližuje zimám, které byly v českých zemích běžné až do 80. let 20. století, a zvláště letům 1985 či 1987,“ uvedl bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd.
Připomněl také, že výraznější sněhové srážky přišly až na přelomu roku, což je z pohledu klimatologie střední Evropy dost pozdě. Podle něj se zatím nezdá, že by letošní zima lámala rekordy nebo byla mimořádná.
Podobně se vyjádřil Adam Valík z Českého hydrometeorologického ústavu. „To, že teď pár dní mrzne, rozhodně neznamená, že by skončilo globální oteplování. Je to podobné, jako když v létě je na pár dní chladněji,“ řekl. Zdůraznil, že globální oteplování neznamená, že každý rok musí být teplejší než ten předchozí.
„Máme roky teplejší a roky chladnější, nicméně i přesto je v grafech průměrných ročních teplot vidět, že tato kolísání mají z dlouhodobého hlediska vzestupný trend. A to je ono globální oteplování,“ dodal.
Trnka doplnil, že zatímco v 60. letech minulého století klesala teplota pod bod mrazu v republikovém průměru během roku zhruba ve 125 dnech, v poslední dekádě to bylo méně než ve 100 dnech. A za další čtvrtstoletí se podle něj očekává pokles v průměru o dalších 20 dní. Jaké zimy jsou a budou, lze prozkoumat na webu ClimRisk.
Česko i v roce 2050 bude podle něj muset počítat s výskytem delších period mrazivého počasí a tím, že čas od času teplota klesne pod minus 20 stupňů Celsia a na horách a mrazových kotlinách při sněhové pokrývce i na nižší hodnoty. „Naše země leží relativně daleko na severu a tím pádem jsou naše zimní noci dlouhé,“ dodal.
Podle Trnky je také nutné si uvědomit, že se klimatické modely vztahují k dlouhodobému vývoji klimatu, nikoli k jednotlivým dnům či krátkým intervalům. I do budoucna proto počítají s výskytem mrazů a se střídáním chladnějších a teplejších zim, přestože celkově ubývá sněhových, mrazových a ledových dnů.
Ti z Čechů, kteří nemají zimu rádi, se mohou díky změně klimatu těšit tím, že jen málo zim bude tak studených, jaké byly běžné například v období let 1931 až 1960, podotkl.
Odborníci zároveň upozorňují, že změna klimatu může vést k častějším a intenzivnějším extrémním projevům počasí. „Všeobecně se předpokládá, že díky změnám klimatu jsou častější a intenzivnější extrémní projevy klimatu, jako jsou vlny veder a such, letní povodně a další,“ uvedl Valík. Podle něj se v budoucnu mohou objevit zimy, které budou mírnější, ale přesto je mohou provázet krátkodobé a velmi silné vlny mrazu.
