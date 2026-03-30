Vláda odvolala generálního komisaře české účasti na světové výstavě Expo Sošku

Vláda odvolala generálního komisaře české účasti na světové výstavě Expo 2025 Ondřeje Sošku, řekl po jednání kabinetu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česká účast a výstavba českého pavilonu v japonské Ósace čelila minulý rok kritice kvůli nedostatečným externím zdrojům financování a prodražování stavby.
Macinka v pondělí řekl, že hospodaření skončilo významnou ztrátou proti schválenému rozpočtu. Soškovo vyjádření ČTK shání.
V návaznosti na odvolání Sošky se vláda rozhodla jmenovat do funkce právnickou osobu Česká centra, což podle Macinky umožní lepší kontrolu. "Probíhá tam velmi rozsáhlý audit," uvedl ministr.
Vláda rozhodla o přípravě zastropování marží obchodníků s palivy
Stát připraví opatření k zastropování marží obchodníků s pohonnými hmotami. Podle vlády jsou v některých případech neadekvátní. Na pondělní tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump
Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.
Do války na Blízkém východě vstoupil nový hráč. A zablokoval další klíčovou ropnou trasu
Říkají si Boží pomocníci (Ansar Alláh) a jejich slogan zní „Bůh je veliký, smrt Americe, smrt Izraeli, kletba na Židy, vítězství islámu!“ Známí jsou jako Húsíjové, ovládají polovinu Jemenu, jsou spojenci Íránu a včera vstoupili do války po jeho boku. Kontrolují pobřeží Rudého moře, kudy pluje čtvrtina světové kontejnerové dopravy a Saúdská Arábie tudy exportuje denně pět milionů barelů ropy.
Politická šikana: Hon českých konzervativců na levici nemá hranice. Stejně jako Babiš
Stačilo pár dní a ze žhářského útoku v Pardubicích se stává důkaz o „vině“ celých skupin – levičáků, pravičáků, novinářů i médií. Ve skutečnosti ale víc než o extremismus jde o to, jak snadno se v Česku zaměňuje jednotlivý exces za obraz celé společnosti.
Evropská komise vyzvala Slovensko zrušit dvojí ceny na prodej nafty, Fico ji za to kritizoval
Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva. Novinářům to v pondělí řekl slovenský premiér Robert Fico.