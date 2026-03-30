Vláda souhlasila s výší předrodičovské patnáct tisíc korun a odkladem digitalizace dávek

ČTK

Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat dva měsíce před porodem, by mohla činit patnáct tisíc korun. Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Porodné a pohřebné by se digitalizovat neměly. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou jako poslanec navrhl ministr práce Aleš Juchelka (ANO).

Ilustrační fotografie, mateřská dovolená, příspěvky, 2018
Ilustrační fotografie.Foto: iStock
Jeho předlohu v pondělí schválila vláda. Vyplývá to z výsledků jednání. Předrodičovskou by si mohla podle schváleného zákona žena vybírat dva měsíce před očekávaným termínem porodu od příštího roku. Zvolit by si mohla částku až do patnácti tisíc korun.

Související

Podle Juchelkovy novely má být podpora pevná, a to právě patnáct tisíc korun měsíčně. "Má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu v období, kdy již často dochází k výraznému omezení jejích pracovních možností," napsal Juchelka ve zdůvodnění. Podle něj pevný příspěvek také zjednoduší vyřízení a výplatu. Předloha počítá výslovně s tím, že o běžnou rodičovskou pak budou rodiče muset požádat znovu.

U nově zaváděné podpory studentů s malými dětmi novela stanovuje povinnost vrátit případný přeplatek, jako je tomu u rodičovského příspěvku. Novou dávku v měsíční částce třetiny minimální mzdy, takzvané hlídačkovné, budou moci studenti a studentky vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi dostávat od letošního září.

Norma odkládá také digitalizaci dávek státní sociální podpory z letošního července na později. Podle Juchelky byl původní harmonogram nereálný. Ministr řekl, že to vládě v pondělí potvrdil vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Ten měl informační systémy resortu na starosti i za bývalého vedení v minulém volebním období, na časovém plánu se podílel.

Mohlo by vás zajímat
U.S. President Donald Trump on board Air Force One for travel to Joint Base Andrews

Trump chystá revoluci v NATO. Objasnil, komu by odepřel aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje zásadní změny v NATO. Ty by cílily především na členské státy, které neplní požadavky na financování obrany. Podle modelu „kdo neplatí, ten nerozhoduje“ by „černí pasažéři“ mohli přijít o vliv na rozhodování, včetně aktivace článku 5.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média

Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.

