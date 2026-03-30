Vláda souhlasila s výší předrodičovské patnáct tisíc korun a odkladem digitalizace dávek

Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat dva měsíce před porodem, by mohla činit patnáct tisíc korun. Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Porodné a pohřebné by se digitalizovat neměly. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou jako poslanec navrhl ministr práce Aleš Juchelka (ANO).
Jeho předlohu v pondělí schválila vláda. Vyplývá to z výsledků jednání. Předrodičovskou by si mohla podle schváleného zákona žena vybírat dva měsíce před očekávaným termínem porodu od příštího roku. Zvolit by si mohla částku až do patnácti tisíc korun.
Podle Juchelkovy novely má být podpora pevná, a to právě patnáct tisíc korun měsíčně. "Má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu v období, kdy již často dochází k výraznému omezení jejích pracovních možností," napsal Juchelka ve zdůvodnění. Podle něj pevný příspěvek také zjednoduší vyřízení a výplatu. Předloha počítá výslovně s tím, že o běžnou rodičovskou pak budou rodiče muset požádat znovu.
U nově zaváděné podpory studentů s malými dětmi novela stanovuje povinnost vrátit případný přeplatek, jako je tomu u rodičovského příspěvku. Novou dávku v měsíční částce třetiny minimální mzdy, takzvané hlídačkovné, budou moci studenti a studentky vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi dostávat od letošního září.
Norma odkládá také digitalizaci dávek státní sociální podpory z letošního července na později. Podle Juchelky byl původní harmonogram nereálný. Ministr řekl, že to vládě v pondělí potvrdil vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Ten měl informační systémy resortu na starosti i za bývalého vedení v minulém volebním období, na časovém plánu se podílel.
Trump chystá revoluci v NATO. Objasnil, komu by odepřel aktivaci článku 5
Americký prezident Donald Trump zvažuje zásadní změny v NATO. Ty by cílily především na členské státy, které neplní požadavky na financování obrany. Podle modelu „kdo neplatí, ten nerozhoduje“ by „černí pasažéři“ mohli přijít o vliv na rozhodování, včetně aktivace článku 5.
ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump
Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.
ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média
Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.
„Je neuvěřitelný.“ Dánové se obávají Součka. Trenér naznačil, že Koubka nechápe
Fotbalisté Dánska se před úterním finále play off kvalifikace mistrovství světa několikrát speciálně připravovali na bývalého kapitána české reprezentace Tomáše Součka.
Přenos skončil Plzeň - Sparta 0:1. Obrovské drama v 7. duelu zvládli Pražané a ukončili černou sérii
Sledujte online přenos ze sedmého utkání série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Škodou Plzeň a Spartou Praha.