Přeskočit na obsah
Benative
10. 1. Břetislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Česko čekají další dvě mrazivé noci, teploty klesnou pod minus 12 stupňů

ČTK

Na většině území České republiky bude i následující dvě noci na neděli a pondělí mrznout, teploty místy klesnou pod minus 12 stupňů.

Mráz v Krkonoších
Mráz v KrkonošíchFoto: Naďa Straková
Reklama

V Beskydech a okolí bude v neděli navíc intenzivně sněžit, na jejich severním návětří může připadnout přes 25 centimetrů sněhu. K tomu se přidá silný vítr, který i v dalších oblastech Česka s výjimkou jihozápadu a jihovýchodu bude tvořit sněhové jazyky, ojediněle i závěje, oznámili meteorologové.

„V přílivu studeného vzduchu od severu budou noční a ranní teploty v neděli klesat místy pod minus 12 stupňů,“ uvedli meteorologové s tím, že na severozápadě a severu Čech, v Polabí, na jižní Moravě a na některých místech v jižních Čechách a ve Slezsku bude mráz slabší.

Související

Teploty pod minus 12 stupňů budou na celém území s výjimkou jihu Moravy panovat podle předpovědi také i v noci na pondělí a v pondělí ráno.

V neděli začne foukat i čerstvý severozápadní vítr a na většině území bude z případného prachového sněhu tvořit sněhové jazyky nebo závěje. „V Beskydské oblasti se v neděli očekává intenzivnější a trvalejší sněžení, přičemž může napadnout místy přes 15 centimetrů, na severním návětří i přes 25 centimetrů nového sněhu,“ dodali meteorologové.

Reklama
Reklama

V pátek intenzivní sněžení zasáhlo západní polovinu Česka a na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Se sněhovými přeháňkami nebo vrstvou sněhu na silnicích by měli řidiči při svých cestách po republice počítat i během soboty.

Pes narušil živé vysílání předpovědi počasí | Video: Aktuálně.cz
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama