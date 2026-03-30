Podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem v Praze dopadli v Polsku

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem squatu v Praze dopadli policisté v Polsku. Česká policie požádá o jeho vydání do České republiky. Policisté to v pondělí oznámili na síti X. Muže hledali kvůli nálezu ohořelého ženského těla po čtvrtečním požáru opuštěné budovy v pražské Michli.

Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
"Při dopadení podezřelého opět zafungoval Schengenský informační systém, jakožto společná pátrací databáze států EU, stejně jako předávání informací mezi českou a polskou centrálou SIRENE a naším styčným důstojníkem v Polsku," sdělili policisté. Při vyhlášení pátrání po muži podezřelém z vraždy nalezené ženy policie varovala, že je nebezpečný a zřejmě ozbrojený. Je podle policistů uživatelem drog, má kriminální minulost a v minulosti u sebe nosil například sekeru či nože.

Hasiči spolu s policií zasahovali u požáru squatu v ulici U Plynárny v Michli ve čtvrtek 26. března ráno. "Po dohašení bylo nalezeno ohořelé lidské tělo. V průběhu šetření kriminalisté zjistili, že se jedná o ženu, a jelikož nebylo možné vyloučit, že se na její smrti podílela jiná osoba, tak si celý případ převzali detektivové z prvního oddělení kraje," uvedl tehdy mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

