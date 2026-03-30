Podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem v Praze dopadli v Polsku

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem squatu v Praze dopadli policisté v Polsku. Česká policie požádá o jeho vydání do České republiky. Policisté to v pondělí oznámili na síti X. Muže hledali kvůli nálezu ohořelého ženského těla po čtvrtečním požáru opuštěné budovy v pražské Michli.
"Při dopadení podezřelého opět zafungoval Schengenský informační systém, jakožto společná pátrací databáze států EU, stejně jako předávání informací mezi českou a polskou centrálou SIRENE a naším styčným důstojníkem v Polsku," sdělili policisté. Při vyhlášení pátrání po muži podezřelém z vraždy nalezené ženy policie varovala, že je nebezpečný a zřejmě ozbrojený. Je podle policistů uživatelem drog, má kriminální minulost a v minulosti u sebe nosil například sekeru či nože.
Hasiči spolu s policií zasahovali u požáru squatu v ulici U Plynárny v Michli ve čtvrtek 26. března ráno. "Po dohašení bylo nalezeno ohořelé lidské tělo. V průběhu šetření kriminalisté zjistili, že se jedná o ženu, a jelikož nebylo možné vyloučit, že se na její smrti podílela jiná osoba, tak si celý případ převzali detektivové z prvního oddělení kraje," uvedl tehdy mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média
Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.
Kaviárové tousty: Jak Rusům berou jejich drogu. Rusko a Pobaltí s Jardou Synčákem
Za války to jiné být nemůže. Lidé se mají hůř. Alespoň s takovým názorem žije větší část ruské společnosti. Iluze „normálního“ života, kterou měla skrz dostupné konzumní zboží (i to sankcemi omezené) a propagandou vytvořeného obrazu války „jen v televizi“, začíná kolabovat. V pátém roce konfliktu začíná Rusy válka dohánět čím dál víc. A ruský režim už nechce nebo nemůže tuto iluzi dál podporovat.
ŽIVĚ Plzeň - Sparta 0:1. Pražané bojují se svou tristní bilancí, rozjásal je Chlapík
Sledujte online přenos ze sedmého utkání série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Škodou Plzeň a Spartou Praha.
Televizní Velikonoce: Peče celá země s celebritami, pohádky i bohoslužba z věznice
Česká televize připravila pro letošní velikonoční svátky program, který propojuje duchovní obsah, dobročinnost, připomínky významných osobností i premiéry koncertů a zábavních pořadů. Nebudou chybět ani oblíbené rodinné pohádky a filmy.
Čech podezřelý z vraždy Čecha v Paraguayi podle médií spáchal sebevraždu
Čech podezřelý z vraždy 50letého českého podnikatele v Paraguayi spáchal sebevraždu poté, co jej po útěku z místa činu obklíčila policie. Napsal to v neděli server Última Hora. Motiv vraždy, která se stala o víkendu, je zatím neznámý.