Míst je málo. Tisíce Čechů uvízly v "dubajské" pasti, dostat se domů je mnohdy rébus

Už třetím dnem dopadají po celém Blízkém a Středním východě rakety. Situace eskalovala po amerických a izraelských útocích na Írán. V okolí Perského zálivu tak uvízly tisíce Čechů, kteří tam během vrcholu sezony odjely na dovolenou. Nejen oni ale čekají na návrat domů. Další tisíce krajanů zůstali také v Asii. Možností, jak se mohou dostat domů, je více.
„Komplikace se týkají především destinací, kam vede spojení přes Dubaj a Katar. To znamená například Bali, Kambodža, Thajsko, Laos a další země v Asii, například Filipíny. Destinací je celá řada a jsou v nich tisíce Čechů, kteří v tuto chvíli čekají na to, až se letadla přes Dubaj a Katar rozlétají,“ říká Jan Papež z asociace cestovních kanceláří.
Tisíce českých občanů tak neuvízly jen na Středním a Blízkém východě, ale i po celé Asii a k návratu nyní nemají příliš možností. Trasa domů totiž vede právě přes Střední východ, jehož vzdušný prostor je kvůli Íránským útokům prakticky uzavřený.
Cesta z oblíbených asijských destinací domů tak může být komplikovaná, často až nemožná. Není zkrátka místo. „Reálných alternativ není příliš mnoho, protože letecké společnosti, které nelétají přes Střední východ nečekaly, že se najednou objeví noví klienti,“ vysvětluje Papež. A jelikož se jedná o vrcholnou turistickou sezonu v tomto regionu, volných míst v letadlech není tolik, aby aerolinky dokázaly pobrat všechny cestovatele, kteří zůstali na místě.
„Existují alternativní trasy přes Jižní Koreu či Istanbul. Přímé lety létají například také mezi Vídní a Bangkokem. Alternativ je více, ale míst v letadlech je málo,” dodává Papež. Lety koupené na poslední chvíli se tak cestujícím mohou výrazně prodražit.
Deník Akuálně.cz oslovil ohledně Čechů v Asii, problémových destinací a jejich alternativ i ministerstvo zahraničí. „Cestujícím doporučujeme při plánování cesty ověřit si aktuální informace přímo u leteckých společností a zvážit využití alternativních tras mimo konfliktní oblast – například přímými lety z Thajska do Evropy (Thai Airways, Lufthansa, KLM, Finnair apod. nebo s přestupem přes letiště v Turecku, Indii, Číně nebo střední a jihovýchodní Asii, odkud lze dále letět přímo do Evropy, zní doporučení, na které resort v odpovědi odkázal.
Cesty do Emirátů se ruší
Cestovní kanceláře kvůli probíhajícímu konfliktu zrušily také některé zájezdy a dovolené do Spojených arabských emirátů (SAE) Týká se to čtyř až pěti tisíců cestujících z Česka.
Například cestovní kancelář Čedok zrušila všechny zájezdy na Blízký východ s odlety plánovanými do 9. března včetně. Dovolené do destinací v tomto regionu pozastavila i CK Blue Style.
„Klientům, kteří mají plánované odlety do těchto zemí do 5. března 2026, umožňujeme bezplatnou změnu destinace či termínu, případně storno bez poplatků. Postupně individuálně kontaktujeme klienty, kteří mají dovolenou v dotčené oblasti, abychom s nimi našli nejlepší možné řešení," uvedla mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
V tomto týdnu měly na dovolenou do Spojených arabský emirátů podle mluvčího CK Fischer a Exim Tours Jana Bezděka odcestovat vyšší stovky lidí. „Klienty postupně obvoláváme s tím, že se buď můžeme pokusit směnit zájezd za jiný, nebo mají nárok na bezplatné storno a vrácení peněz. Stejné podmínky platí i pro klienty, kteří měli letět ve čtvrtek do Ománu,“ uvedl Bezděk.
Vláda už dříve uvedla, že vyšle jeden armádní letoun do egyptského Šarm aš-Šajchu, kam by měli autobusem dorazit Češi z Izraele, a další do jordánského Ammánu. Čechy z Ománu zatím bude evakuovala společnost Smartwings. Dále do Asie ale zatím speciální lety nemíří.
„Je třeba zdůraznit, že v tuto chvíli nejde o peníze daňových poplatníků. Lety platí Čedok, Fischer a Exim Tours a mají prioritně sloužit klientům, kteří uvázli v Ománu. Jedná se jen o odložené lety, které měly letět o víkendu. Slovo repatriační bych tak nepoužil,” říká k evakuaci Čechů ze země Papež.
Zda budou potřeba další lety pro navrátilce z postižených oblastí, bude podle šéfa asociace cestovek jasné do zítřka.
Válka je vyšší moc
Při letu zpátky do Česka je také problémem poměrně velký prostor, který je v současnosti kvůli konfliktu letadlům uzavřený.
Co se týče samotného konfliktu, z pohledu cestování jde o takzvanou vyšší moc. „Vyšší moc je něco, co neovlivní letecká společnost ani cestovní kancelář. A v takovém případě nemáme vůči klientovi povinnost jako za běžné situace. Zákon zavazuje pouze k tomu, abychom se o klienty postarali tři dny, než se najde řešení, které by jim pomohlo se vrátit domů, případně se o sebe postarat dál,“ vysvětluje Papež s tím, že cestovní kanceláře lidem dál asistují i dalších dnech, například s nalezením dalšího ubytování či vyřízení věcí, které se týkají čekání na let.
„Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Například vláda v Abú Dhabí se rozhodla, že všechny výdaje spojené s čekáním na let domů bude hradit. Uvidíme, jestli se k tomu přidá třeba Dubaj,“ dodává. Od cestovek ale lidé kompenzace v případě zásahu vyšší moci čekat nemohou.
Plyn skokově zdražil, cena vzrostla zhruba o 50 procent kvůli Íránu a Kataru.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se v důsledku americko-izraelských útoků na Írán dnes prudce zvyšuje. Odpoledne růst zrychlil až k 50 procentům po zprávě, že katarská společnost QatarEnergy kvůli útokům zastavuje produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je významným odběratelem plynu z Kataru. Na středu svolala kvůli dopadům konfliktu schůzku.
„Moje obrazy jsou o ničem.“ Roztočil nechává svá díla vznikat z frekvence a hmoty
Místo štětce používá soustavu strojů, místo tématu proces – a místo příběhu rytmus. Výtvarník Jakub Roztočil představuje v holešovické Trafo Gallery svoji výjimečnou tvorbu založenou na vlastním mechanickém zařízení s programovaným nástřikem barvy.
