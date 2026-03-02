Tisíce zrušených letů. Útok na Írán vyvolal největší chaos od dob covidu

Americké a izraelské údery na Írán způsobily největší dopravní chaos od pandemie covidu, píše list The Guardian. Velká letiště na Arabském poloostrově, včetně letiště v Dubaji, které je nejrušnějším mezinárodním uzlem na světě, jsou již třetím dnem mimo provoz. Tak dlouhé uzavření vzdušného prostoru, včetně uzavření tří hlavních tranzitních uzlů v Perském zálivu, je podle listu bezprecedentní.
Lety po celém Blízkém východě byly zrušeny. To narušilo tisíce spojů a paralyzovalo leteckou dopravu. Podle údajů platformy FlightAware bylo v sobotu zrušeno téměř 2800 letů a v neděli 3156.
Vzdušný prostor nad Íránem, Irákem, Kuvajtem, Izraelem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a Katarem byl v pondělí stále prakticky prázdný, uvedl web pro sledování letů Flightradar24.
V pondělí ráno bylo zrušeno 1239 letů. Arabské letecké společnosti, včetně Emirates sídlících v Dubaji, Etihad Airways se sídlem v Abú Zabí nebo Qatar Airways v Dauhá dohromady zrušily stovky letů.
Rušení letů se však netýká pouze Blízkého východu, někteří cestující uvázli na trase od Bali po Frankfurt. Dopravci podle The Guardian rušili lety v celém regionu. Společnost Air India v neděli zrušila lety z Dillí či Bombaje do Evropy a Severní Ameriky.
"Není způsob, jak tuto situaci cestujícím ulehčit. V nadcházejících dnech byste se měli připravit na zpoždění nebo zrušení letů na základě toho, jak se tyto útoky budou vyvíjet. Doufejme, že skončí," upozornil podle britského listu analytik cestovního ruchu Henry Harteveldt ze společnosti Atmosphere Research Group.
Jednou z možností, jak se z oblasti dostat, jsou soukromé tryskáče. Cena za cestu z Rijádu do Evropy se pohybuje okolo 350.000 dolarů (přes osm milionů Kč).
Perský záliv je také důležitou křižovatkou pro leteckou nákladní dopravu, což spolu s narušenou námořní dopravou vytváří další tlak na obchodní trasy.
Uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě nutí letecké společnosti využívat omezené letové koridory, přičemž boje mezi Pákistánem a Afghánistánem představují další bezpečnostní riziko, uvedl Ian Petchenik, ředitel komunikace společnosti Flightradar24. "Riziko dlouhodobého narušení provozu je z hlediska komerčního letectví hlavním problémem," řekl Petchenik.
Statisíce cestujících kvůli americkým a izraelským úderům na Írán uvázly na letištích a čekají na repatriační lety. Z Letiště Praha v pondělí aerolinie zrušily 17 letů do zemí na Blízkém východě. Zároveň z Prahy ráno odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí.
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.
Premiér Andrej Babiš očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Podobu neupřesnil, záleží na návrhu ministerstva vnitra. V pondělí se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do vlasti by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do ománského Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings. Cestovky tvrdí, že o uvízlé turisty bude postaráno.
Plyn skokově zdražil, stojí už přes 40 eur. Zásobníky jsou plné sotva ze třetiny
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy z dlouhodobějšího narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.