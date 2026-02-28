Přeskočit na obsah
Izrael preventivně zaútočil na Írán. Teheránem otřásly výbuchy

ČTK

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Podle Kace je cílem útoků "odstranit nebezpečí pro Stát Izrael", napsal server deníku Times of Israel (TOI).

IRran US Israel
Nad Teheránem stoupají dva sloupy černého kouře, napsala v sobotu ráno agentura AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy a několik střel zasáhlo centrum íránské metropole; 28. února 2026.Foto: CTK
Nad Teheránem stoupají dva sloupy černého kouře, píše agentura AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy a několik střel zasáhlo centrum íránské metropole.

Podrobnosti připravujme.

