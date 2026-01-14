Ledové peklo. Uklouzli jste na chodníku? Podívejte se, jaký máte nárok na odškodné

Zlomená ruka, naražená páteř nebo rozbitý telefon. Na zledovatělém chodníku aspoň jednou za život uklouzl snad každý. Co dělat, když se při pádu na zmrzlý chodník zraníte a chcete žádat o odškodnění?
Nejen pražské nemocnice řeší v posledních dnech obrovský nárůst úrazů spojených s výskytem ledovky. „Urgentní příjem naší chirurgické kliniky je od rána plný. Ošetřujeme hlavně zlomeniny rukou a nohou a poranění zad,“ hlásila v úterý ráno Thomayerova nemocnice v pražské Krči.
Podobné zprávy přicházely z nemocnic po celé republice. Častou příčinou úrazů jsou přitom namrzlé chodníky, o které se jejich majitel dostatečně nepostaral. Tím je ve většině případů obec nebo město.
Kdo je zodpovědný za úklid chodníků a jak si zajistit odškodnění?
„Za chodníky, stejně jako za silnice, odpovídá vlastník pozemní komunikace. Takže obec, město nebo kraj. A po nich je pak možné újmu v případě vzniklé škody vymáhat,“ říká Martin Škorík z právní kanceláře D.A.S.
„Aby byl nárok oprávněný, musí se chodec chovat podle běžných pravidel. To znamená mít vhodnou obuv a chodit opatrně. V současné situaci to například znamená nedobíhat na autobus. Také by se chodec měl přesvědčit, že neexistuje bezpečnější cesta, která je v lepším stavu,“ dodává Martin Škorík.
Pokud tato pravidla splňujete, a přesto se vám něco stane, můžete požádat obec o odškodnění. Postup je pak následující: je potřeba doložit, že jste se zranili pádem na konkrétním zledovatělém místě, a celou událost dostatečně prokázat.
Typicky to znamená zajistit svědky. To mohou být náhodní kolemjdoucí, ale také záchranáři nebo policie. Dále je pak potřeba vyfotit místo nehody, čímž dokážete, že chodník byl v neudržovaném stavu.
Přiložit můžete také fotku, kterou dokážete, že jste v době zranění měli vhodnou obuv. Pokud totiž například vyrazíte vynést odpadky pouze v pantoflích a uklouznete na chodníku, odškodnění se na vás většinou nevztahuje.
Obec se může v některých případech odpovědnosti zprostit. Typicky značkou, která varuje, že pozemní komunikace není v zimě udržovaná. „To je potom na vlastní odpovědnost. Ale takové značky bývají spíše u silnic pro auta,“ vysvětluje Škorík.
Odškodnění se odvíjí od intenzity zranění
Pokud vám nárok přiznají, dostanete většinou tzv. bolestné a náhradu věcné škody. Bolestné určuje lékař podle předepsaných tabulek. Náhrada věcné škody pak záleží na tom, jestli jste si v důsledku pádu na led poškodili například mobilní telefon nebo notebook.
Pokud dojde k vážnějšímu zranění, můžete žádat ještě o náhradu ušlého výdělku (mzdy nebo zisku). Případně můžete využít také úrazové pojištění, pokud ho máte sjednané.
