Chodníky jako peklo, popsali Pražané boj s ledovkou. Nebezpečí číhá i nad hlavou

Po vlně tuhých mrazů přišla do Prahy prudká obleva doprovázená mrznoucím deštěm. Ledovka v úterý ráno ochromila chodníky v celé Praze. Záchranáři museli ošetřit desítky zraněných. Těžkosti postihly i řidiče. Přes stoupající teploty pak zůstává rizikem sníh padající ze střech. Pražané oslovení deníkem Aktuálně.cz popisují komplikace, které jim ledovka způsobila.
„Uklouzla jsem na ledu před domem. Bála jsem se, že jsem si zlomila nohu. Nejradši bych si dnes vzala home office,“ popisuje Michaela svou cestu do práce. Je jednou z mnoha obyvatel Prahy, kterým dnes zkomplikovala cestu do práce ledovka.
Velké problémy kvůli ledovce měla i paní Eva z Prahy 5, která si byla u autobusu vyzvednout vnuka na hlídání. „Měli jsme problém dojít vůbec domů, chodník byl jak zrcadlo, naštěstí kočárek částečně posloužil i jako opora, tak jsme to nějak doklouzali,“ popisuje necelý kilometr dlouhou cestu.
Česko několik dní za sebou sevřely tuhé mrazy. Koncem minulého týdne teploty na některých místech v noci klesly až k minus třiceti stupňům Celsia. Ačkoliv v Praze situace tak dramatická nebyla, i zde teploty v noci poklesly pod deset stupňů. Poslední mrazivá noc byla na úterý, poté se prudce oteplilo a teploty vyšplhaly i nad nulu. Situaci ale zkomplikovalo slabé mrholení. Během noci totiž vše zmrzlo a ráno metropoli pokryla ledovka. Ale nejen ona, se stoupajícími teplotami i sněhová břečka.
„Teď jsem sebou málem sekl v samoobsluze,“ říká reportérovi Aktuálně.cz muž v důchodovém věku na ulici v pražských Holešovicích. A skutečně. Podlaha večerky je pokrytá kluzkou vrstvou vody, kterou sem zákazníci donesli na botách.
„Bylo to jako zrcadlo. Musela jsem napsat sousedovi, ať to posolí, i když se to nesmí. Ale to bylo ráno, teď už je to lepší. Spíš to bude padat ze střech. Lidi by si měli dávat pozor,“ hlásí pak z pražských Dejvic Kateřina. Několik dní před oblevou totiž před domem z chodníku odhrnuli sníh. V noci ale přišel déšť, na volném prostoru zmrzl a – jak říká Kateřina – před vchodem do domu se vytvořilo „zrcadlo“.
Riziko sněhu padajícího ze střech je všudypřítomné. Například v Holešovicích jsou hned na několika místech na ulici natažené pásky. Nápisy upozorňují na padající sníh. Někde ho lidé ze střech sami shazují.
Problémy však v hlavním městě nemají jen chodci, ale i někteří řidiči. A to i přesto, že jsou silnice v Praze poměrně bezpečné. „Vlastně mi přijde, že na sněhu to klouzalo víc. Led se na silnicích moc neudělal. Jezdil jsem včera večer, kdy padal mrznoucí déšť. Celé auto namrzalo zvenku a udělala se na něm krusta ledu. Sklo bylo v pohodě, ale namrzaly stěrače. Namrzla i zrcátka a světla,“ popisuje pražský řidič Viktor, který pracuje pro jednu ze zásilkových služeb. Po hlavním městě tak jezdí v podstatě skoro každý den.
„Dneska ráno mi trvalo tak deset minut, než jsem ze skla dostal ledovou krustu. Škrabkou to bylo bez šance, musel jsem nastartovat a počkat, než se auto prohřeje. Silnice nekloužou, ale chodníky byly peklo,“ říká s tím, že problémy tak paradoxně má, když vyjde z auta doručit zásilku. „Párkrát jsem uklouzl, ale vybral jsem to. Ale včera jsem spadl. Před domem kapalo ze střechy a zmrzlo to na chodníky,“ říká. Viktor vyvázl jen s odřeninami.
Jiní ale to štěstí neměli. Záchranáři museli v úterý jen v hlavním městě kvůli ledovce ošetřit přes sto pacientů. Kvůli přetížení aktivovali kolem deváté ráno traumaplán, který jim umožnil provoz zefektivnit, například primárně pomoci lidem ohroženým na životě. Krátce před polednem pak traumaplán ukončili.
A práci měli i zdravotníci přímo v nemocnicích. „Urgentní příjem naší chirurgické kliniky je od rána plný. Ošetřujeme hlavně zlomeniny rukou a nohou, poranění zad. Pády na ledu mohou být vážné, zvlášť pro seniory, rizikové pacienty i malé děti. Pokud nemusíte ven, raději zůstaňte doma,“ uvedla například v úterý ráno na sociálních sítích Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze.
S oblevou a stoupajícími odpoledními teplotami se pak v Praze objevily nové komplikace. „Párkrát, když jsem zajel ke kraji, abych zaparkoval, a vjel jsem do sněhu, co je tam nahrnutý od pluhů, měl jsem problém z něj vyjet, ale vždycky jsem to pomalu vycukal,“ říká Viktor ze zásilkové služby. Těžký tající sníh pak ztěžuje chůzi i na chodnících. A jak hlásí meteorologové, teploty se budou dále držet nad nulou.
ŽIVĚČtyři mrtvé si vyžádal ruský útok na Charkov. Ukrajinci zasáhli továrnu na drony
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova. Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Režim dál blokuje internet
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Loprais na Dakaru vyhrál etapu, Macík a Prokop zažívají černý den
Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na této pozici vystřídal Martina Macíka. Obhájce titulu má dnes velké problémy a třetí vítězství mu utíká mezi prsty. Trable má i pilot automobilu Prokop.
Siniaková: z padlé kvalifikantky senzační hrdinkou. Favoritku totálně zničila
Kateřina Siniaková píše na turnaji v australském Adelaide senzační příběh. Česká tenistka neprošla kvalifikací, přesto září v hlavní soutěži a připsala si drtivou výhru nad favorizovanou soupeřkou.
Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva
Nejvyšší trest pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s 65letým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci. Verdikt by mohl padnout na začátku února.