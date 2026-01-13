Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Chodníky jako peklo, popsali Pražané boj s ledovkou. Nebezpečí číhá i nad hlavou

protiskluzové návleky na boty, nesmeky, detail, chodec, chodci, chodník, ledovka, led, námraza
Ledovka v Praze
Ledovka v Praze
Ledovka v Praze
Ledovka v Praze
Zobrazit
12 fotografií
Mnozí lidé na problém s možným uklouznutím na silné ledovce v metropoli vyzráli tím, že nazuli nesmeky, 13. ledna 2026, Praha - Vysočany. |
Foto: ČTK
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Po vlně tuhých mrazů přišla do Prahy prudká obleva doprovázená mrznoucím deštěm. Ledovka v úterý ráno ochromila chodníky v celé Praze. Záchranáři museli ošetřit desítky zraněných. Těžkosti postihly i řidiče. Přes stoupající teploty pak zůstává rizikem sníh padající ze střech. Pražané oslovení deníkem Aktuálně.cz popisují komplikace, které jim ledovka způsobila.

Reklama

„Uklouzla jsem na ledu před domem. Bála jsem se, že jsem si zlomila nohu. Nejradši bych si dnes vzala home office,“ popisuje Michaela svou cestu do práce. Je jednou z mnoha obyvatel Prahy, kterým dnes zkomplikovala cestu do práce ledovka. 

Velké problémy kvůli ledovce měla i paní Eva z Prahy 5, která si byla u autobusu vyzvednout vnuka na hlídání. „Měli jsme problém dojít vůbec domů, chodník byl jak zrcadlo, naštěstí kočárek částečně posloužil i jako opora, tak jsme to nějak doklouzali,“ popisuje necelý kilometr dlouhou cestu.

Související

Česko několik dní za sebou sevřely tuhé mrazy. Koncem minulého týdne teploty na některých místech v noci klesly až k minus třiceti stupňům Celsia. Ačkoliv v Praze situace tak dramatická nebyla, i zde teploty v noci poklesly pod deset stupňů. Poslední mrazivá noc byla na úterý, poté se prudce oteplilo a teploty vyšplhaly i nad nulu. Situaci ale zkomplikovalo slabé mrholení. Během noci totiž vše zmrzlo a ráno metropoli pokryla ledovka. Ale nejen ona, se stoupajícími teplotami i sněhová břečka. 

„Teď jsem sebou málem sekl v samoobsluze,“ říká reportérovi Aktuálně.cz muž v důchodovém věku na ulici v pražských Holešovicích. A skutečně. Podlaha večerky je pokrytá kluzkou vrstvou vody, kterou sem zákazníci donesli na botách. 

Reklama
Reklama

„Bylo to jako zrcadlo. Musela jsem napsat sousedovi, ať to posolí, i když se to nesmí. Ale to bylo ráno, teď už je to lepší. Spíš to bude padat ze střech. Lidi by si měli dávat pozor,“ hlásí pak z pražských Dejvic Kateřina. Několik dní před oblevou totiž před domem z chodníku odhrnuli sníh. V noci ale přišel déšť, na volném prostoru zmrzl a – jak říká Kateřina – před vchodem do domu se vytvořilo „zrcadlo“.

Riziko sněhu padajícího ze střech je všudypřítomné. Například v Holešovicích jsou hned na několika místech na ulici natažené pásky. Nápisy upozorňují na padající sníh. Někde ho lidé ze střech sami shazují.  

Problémy však v hlavním městě nemají jen chodci, ale i někteří řidiči. A to i přesto, že jsou silnice v Praze poměrně bezpečné. „Vlastně mi přijde, že na sněhu to klouzalo víc. Led se na silnicích moc neudělal. Jezdil jsem včera večer, kdy padal mrznoucí déšť. Celé auto namrzalo zvenku a udělala se na něm krusta ledu. Sklo bylo v pohodě, ale namrzaly stěrače. Namrzla i zrcátka a světla,“ popisuje pražský řidič Viktor, který pracuje pro jednu ze zásilkových služeb. Po hlavním městě tak jezdí v podstatě skoro každý den.

Související

„Dneska ráno mi trvalo tak deset minut, než jsem ze skla dostal ledovou krustu. Škrabkou to bylo bez šance, musel jsem nastartovat a počkat, než se auto prohřeje. Silnice nekloužou, ale chodníky byly peklo,“ říká s tím, že problémy tak paradoxně má, když vyjde z auta doručit zásilku. „Párkrát jsem uklouzl, ale vybral jsem to. Ale včera jsem spadl. Před domem kapalo ze střechy a zmrzlo to na chodníky,“ říká. Viktor vyvázl jen s odřeninami. 

Reklama
Reklama

Jiní ale to štěstí neměli. Záchranáři museli v úterý jen v hlavním městě kvůli ledovce ošetřit přes sto pacientů. Kvůli přetížení aktivovali kolem deváté ráno traumaplán, který jim umožnil provoz zefektivnit, například primárně pomoci lidem ohroženým na životě. Krátce před polednem pak traumaplán ukončili. 

A práci měli i zdravotníci přímo v nemocnicích. „Urgentní příjem naší chirurgické kliniky je od rána plný. Ošetřujeme hlavně zlomeniny rukou a nohou, poranění zad. Pády na ledu mohou být vážné, zvlášť pro seniory, rizikové pacienty i malé děti. Pokud nemusíte ven, raději zůstaňte doma,“ uvedla například v úterý ráno na sociálních sítích Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze.

S oblevou a stoupajícími odpoledními teplotami se pak v Praze objevily nové komplikace. „Párkrát, když jsem zajel ke kraji, abych zaparkoval, a vjel jsem do sněhu, co je tam nahrnutý od pluhů, měl jsem problém z něj vyjet, ale vždycky jsem to pomalu vycukal,“ říká Viktor ze zásilkové služby. Těžký tající sníh pak ztěžuje chůzi i na chodnících. A jak hlásí meteorologové, teploty se budou dále držet nad nulou.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025

Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva

Nejvyšší trest pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s 65letým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci. Verdikt by mohl padnout na začátku února.

Reklama
Reklama
Reklama