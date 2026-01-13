Česko pod ledem: hasiči řeší nehody, chodníky jsou jako zrcadlo, záchranáři nestíhají

Silná ledovka dnes od rána komplikuje dopravu v řadě krajů. Na kluzkých silnicích se tvoří kolony, kamiony uvízly na kopcích a chodníky se proměnily v kluziště. Záchranáři hlásí desítky dopravních nehod i zvýšený počet pádů chodců.
ŽIVĚČtyři mrtvé si vyžádal ruský útok na Charkov. Ukrajinci zasáhli továrnu na drony
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova. Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Režim dál blokuje internet
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Loprais na Dakaru vyhrál etapu, Macík a Prokop zažívají černý den
Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na této pozici vystřídal Martina Macíka. Obhájce titulu má dnes velké problémy a třetí vítězství mu utíká mezi prsty. Trable má i pilot automobilu Prokop.
Siniaková: z padlé kvalifikantky senzační hrdinkou. Favoritku totálně zničila
Kateřina Siniaková píše na turnaji v australském Adelaide senzační příběh. Česká tenistka neprošla kvalifikací, přesto září v hlavní soutěži a připsala si drtivou výhru nad favorizovanou soupeřkou.
Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva
Nejvyšší trest pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s 65letým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci. Verdikt by mohl padnout na začátku února.