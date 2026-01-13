Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Obrazem

Česko pod ledem: hasiči řeší nehody, chodníky jsou jako zrcadlo, záchranáři nestíhají

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali u nehody osobního vozu a autobusu u Berouna. |
Foto: HZS Středočeského kraje
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Silná ledovka dnes od rána komplikuje dopravu v řadě krajů. Na kluzkých silnicích se tvoří kolony, kamiony uvízly na kopcích a chodníky se proměnily v kluziště. Záchranáři hlásí desítky dopravních nehod i zvýšený počet pádů chodců.

Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025

Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva

Nejvyšší trest pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s 65letým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci. Verdikt by mohl padnout na začátku února.

