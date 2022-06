Krajští představitelé STAN Hlubučka odsuzují, požadují mimořádný sněm

Krajští představitelé hnutí STAN odsoudili kauzu Petra Hlubučka, který je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku. Pokud se jeho vina prokáže, nemá podle nich v hnutí co dělat. Šéf STAN na Vysočině Lukáš Vlček řekl, že bude nutné i kvůli úmrtí Věslava Michalika svolat mimořádný sněm. STAN má zatím sněm naplánovaný na jaro příštího roku.

Hlubuček je podezřelý z korupce a účasti na organizované skupině. Ve čtvrtek ráno rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Už ve středu po výzvě vedení strany rezignoval také na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí mu pozastavilo členství. Hlubuček se vzdal i členství v dozorčí radě pražského dopravního podniku.

Vlček uvedl, že po náhlém úmrtí místopředsedy STAN Věslava Michalika je atmosféra sice smutná, ale k aktuální kauze se musí hnutí postavit profesionálně. Právě proto se domnívá, že bude nutný mimořádný sněm. Měl by být zřejmě po podzimních volbách. Zatímco problémy ohledně činnosti europoslance a advokáta Stanislava Polčáka nebo odchod Jana Farského ze sněmovny vnímá jako mediálně nezvládnutou záležitost a projev politické nezkušenosti, obvinění Hlubučka je podle Vlčka problém.

"Jestliže se prokáže to, s čím včera (ve středu) přišla policie, tak takový člověk u nás nemá co dělat," řekl Vlček. Je to podle něho osobní selhání. Politickou odpovědnost předsedy hnutí Rakušana za tím nevidí. "Myslím si, že Vítek (Rakušan) odvádí skvělou práci v situaci, kdy ještě musí řídit velmi problematické ministerstvo v situaci uprchlické krize. Nevím vůbec o nikom od nás zevnitř, kdo by ho vyzýval k odpovědnosti," řekl Vlček. Kauza se podle něho může negativně odrazit na výsledku podzimních voleb minimálně v Praze.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková řekla, že STAN chtějí nadále usilovat o prosperující, kvalitní transparentní a otevřenou republiku a vládu. "A takoví lidé - samozřejmě pokud se ta vina prokáže, nemají ve STAN co dělat," řekla na adresu Hlubučka.

V souvislosti s kauzou také podotkla, že předseda STAN Vít Rakušan nebránil nikomu z orgánů činných v trestním řízení v práci ani od nich nezjišťoval žádné informace. "Nechal je pracovat, protože věří tomu, že jsou profesionálové," uvedla hejtmanka. "A zatímco my se každého, kdo má sděleno obvinění a kdo se dopustil něčeho podobného, samozřejmě jako STAN zbavíme, tak v některých jiných stranách to toho člověka kvalifikuje, aby se stal předsedou a aby pak kandidoval na jiné vyšší posty," dodala.

Jihomoravský předseda STAN Radomír Pavlíček uvedl, že žádná z kauz hnutí nepřispívá. "Na druhé straně jsem rád, že se kauzy dokážou takto rychle vyřešit, a to jak u pana Polčáka, tak u pana Hlubučka. Okamžitě pozastavili všechny své role a pozice v hnutí STAN," uvedl Pavlíček. Podle něj v hnutí není nejlepší nálada. "Všichni cítíme, že to jsou věci, které mohou hnutí v komunálních volbách poškodit. Ale my musíme pracovat na tom, abychom dokázali negativní nálady obrátit naší prací v dobré výsledky Starostů," řekl Pavlíček.

Náměstkyně zlínského primátora Kateřina Francová, která povede kandidátku STAN ve Zlíně, od vedení hnutí očekává, že všechny kauzy pečlivě vyhodnotí. "A pokud se někdo provinil, nekompromisně se s ním rozloučí. A myslím, že STAN tuto snahu dlouhodobě má," sdělila Francová. Kauzy podle ní atmosféru ve STAN ovlivňují. "Každá politická strana či hnutí má své kauzy a bohužel to platí i o STAN. Netěší mě to. Na druhou stranu nejde o kauzy STAN Zlín," uvedla s tím, že ve Zlíně se představitelé hnutí mohou podívat každému od očí.

Podle předsedy STAN v Pardubickém kraji Oldřicha Koblížka je potřeba vyčkat. "Výkřiky médií mi nesedí, často se později ukáže, že všechno je trochu jinak nebo to není tak intenzivní, jak se píše. Nemyslím, že ta samotná kauza, ale to, jak se to medializuje, může samozřejmě škodit, před komunálními volbami to není nejlepší vizitka," řekl předseda STAN v Pardubickém kraji Oldřich Koblížek.

Předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan ve čtvrtek zopakoval, že nevidí ke svému odstoupení důvody. Práci policie nemůže ani nesmí ovlivňovat, důkazem je, že policie koná, uvedl na Twitteru.

