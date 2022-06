Zůstávám, ale proberu to s Rakušanem, říká lídr STAN po obvinění šéfa pražského hnutí

Středeční zásah policie na pražském magistrátu a obvinění náměstka primátora a zároveň šéfa STAN v Praze Petra Hlubučka může mít vliv na volební kandidátku hnutí v metropoli. Jedničkou na ní má být první náměstek primátora Petr Hlaváček (dosud za TOP 09). Kvůli kauze se chce ale ještě sejít s šéfem STAN Vítem Rakušanem. "Probereme to a pak se rozhodnu," řekl Hlaváček.

Když Starostové a nezávislí hledali svou jedničku pro letošní komunální volby v Praze, dlouho nebylo jasné, pro koho se rozhodnou. Jejich předsedou v Praze je sice náměstek primátora Petr Hlubuček, jenže už dlouho se objevovaly informace, které zpochybňovaly jeho důvěryhodnost. A tak se hnutí nakonec rozhodlo pro jiného náměstka primátora - architekta Petra Hlaváčka, dosud radního za TOP 09, která však jde letos do voleb v koalici Spolu.

"Je to zcela jistě výborný kandidát, jsem rád, že povede kandidátku," radoval se ještě nedávno předseda STAN Vít Rakušan. Na hlavním městě mu obzvlášť záleželo, chtěl přinejmenším udržet stranu ve vedení města a zároveň se dostat i do vedení některých městských částí.

Jenže středeční zásah policie, v jejíchž sítích uvázl i šéf pražské buňky STAN Petr Hlubuček, může naděje hnutí nejen v Praze výrazně oslabit. A může také ovlivnit rozhodování potenciálních kandidátů za STAN.

Sám Hlaváček ale zatím o stažení kandidatury neuvažuje. "Lídrem v tuto chvíli zůstávám, jde mi o Prahu. Ještě je vše příliš čerstvé, řešíme to," řekl Aktuálně.cz a odkázal na plánované setkání s Vítem Rakušanem. "Mám rád těžké situace a určitě to s panem předsedou STAN proberu. Určitě probereme, jak dál. A pak se rozhodnu," uvedl Hlaváček. Dodal, že chce pracovat pro Prahu, ale "nemůže to být za každou cenu".

"Je to věc, o které dnes víme málo, jestli je to osobní selhání, tak z něho má být vyvozena bezesporu odpovědnost. Ale znám spoustu lidí ze STAN, kteří se chovají velmi slušně, zodpovědně a pracovitě," uvedl Hlaváček k obvinění radního a šéfa pražských Starostů.

Hlaváček má pověst erudovaného odborníka, který se věnuje rozvoji Prahy mnoho let. Je také architektem a vysokoškolským pedagogem, od roku 1990 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2015 byl ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a na magistrátu má jako první náměstek primátora na starosti oblast územního rozvoje a územního plánu. Do vedení Prahy se dostal jako nezávislý za TOP 09 na kandidátce Spojené síly pro Prahu, kterou tvořily TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL, Liberálně ekologické strany a Demokratů Jana Kasla.

Hlubuček nechtěl skončit po volbách v opozici

Když nyní už obviněný šéf STAN v Praze Hlubuček nedávno vysvětloval, proč Starostové vsadili v letošních volbách na Hlaváčka, tvrdil, že k sobě mají blízko. "Společně jsme řešili, jak by měla vypadat Praha 21. století. Máme plány, jak v komunálních volbách uspět a jak pomoci Pražanům v městských částech, kde se jim možná nežije tak dobře jako někde jinde," prohlásil Hlubuček v televizi Nova.

Tehdy také tvrdil, že nechce, aby STAN skončil v hlavním městě v opozici. "Nemá smysl sedět v opozici. Chceme uspět, chceme být v koalici. Předpokládám, že v každém případě budeme mít dvouciferné číslo, průzkumy hovoří o 15 až 18 procentech," vysvětloval a kritizoval společnou kandidátku ODS, TOP 09 a lidovců. "Doufám, že se nám podaří voliče přesvědčit, že koalice Spolu není pro ně úplně čitelná, protože stará parta v Praze není cesta pro Prahu," narážel na to, že ODS v Praze vládla přes dvě desetiletí a její působení provázelo mnoho afér.

Aféře teď ale čelí sám Hlubuček. Podle státního zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze bylo zahájeno trestní stíhání proti 11 lidem. Stíhání podle něj souvisí s hospodařením pražského dopravního podniku. Hlubuček je členem dozorčí rady podniku.

Předseda STAN Rakušan na dotaz Aktuálně.cz, zda bylo správné držet Hlubučka ve vedení Prahy odpověděl, že mu chyběla fakta. "Pokud jde o Petra Hlubučka a mediální informace kolem něj, upřímně: pro mě jsou podstatná fakta a žádná fakta zpochybňující jeho pověst nikdo nepředložil," sdělil Rakušan.

Politický osud Hlubučka by mohl být zpečetěn už ve středu večer, kdy o něm bude jednat předsednictvo STAN. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) však už Hlubučka vyzval k rezignaci, jinak koalice navrhne jeho odvolání na čtvrtečním jednání zastupitelů.