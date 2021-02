Babiš řeší s hejtmany nouzový stav, rozhodnuto podle něj musí být do neděle dopoledne

07:36

Hygienici a další volající zapojení do Chytré karantény zvládají v současné době oslovit do 24 hodin skoro všechny pozitivně testované na nákazu novým typem koronaviru a jejich kontakty, které jim nahlásí. V průměru ale lidé přiznají méně než jeden kontakt. Mezi kraji se to ale liší, nejvíce kontaktů lidé hlásí ve Zlínském, Pardubickém a Ústeckém kraji. Vyplývá to ze zveřejněných dat o fungování Chytré karantény z 10. února. Dlouhodobá data o práci hygien se na rozdíl od dat o testování či očkování nezveřejňují, k dispozici jsou jen aktuální vždy za jeden den.