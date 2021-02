My máme všechno zavřené a v Česku začne večírek? Trpělivost došla, říká saský premiér

Obnovení kontrol na hranicích s Českou republikou bylo nevyhnutelné. Prohlásil to saský premiér Michael Kretschmer, který vyjádřil velké obavy z dění v Česku poté, co parlament neprodloužil nouzový stav.

Německo od půlnoci považuje Českou republiku za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, výrazně proto omezilo již tak komplikované možnosti cestování mezi oběma zeměmi. Německý ministr vnitra Horst Seehofer v nedělním rozhovoru pro Bild am Sonntag řekl, že kvůli kontrolám se mohou tvořit na hranicích fronty, policisté chtějí prověřovat každého.

"Nic jiného nám nezbývá," řekl Kretschmer na okraj sobotní piety k připomínce bombardování Drážďan za druhé světové války.

Sasko se dosud podle zemského premiéra snažilo o to, aby se k českým příhraničním oblastem přistupovalo stejným způsobem jako k těm německým. Uvedl, že pokud by některý německý region hlásil 1100 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období, jako se děje v okresu Cheb, následovalo by jasné omezení pohybu a další uzavírky obchodů. "Pokud je to na české straně jinak, pak se také my musíme jinak chránit," řekl.

"Až do nynějška jsme v posledních týdnech měli společné pochopení. Zdá se ale, že v České republice je to nyní jinak," řekl Kretschmer. Zdůraznil, že není možné, aby na jedné straně hranice byly uzavřené školy a obchody a aby byl zásadně omezen život veřejnosti, zatímco na druhé straně začíná "večírek". Reagoval tak na to, že parlament v Česku neprodloužil nouzový stav, který tak dnes skončí. "Čelíme extrémní hrozbě," dodal.

V rozhovoru s listem Bild am Sonntag varoval, že Němci si ani přes nynější úspěšný boj s pandemií nebudou moci o Velikonocích dopřát cestu na dovolenou. "Zastávám názor, že je třeba říkat pravdu. Velikonoční dovolená letos v Německu bohužel nebude," řekl. Turismus již v dubnu by podle něj zapůsobil jako jed. "Zničili bychom vše, čeho jsme od poloviny prosince dosáhli," uvedl. Rozvolňování proto musí být opatrné a velmi pozvolné.

To, že Německo si chce chránit stále se lepšící epidemickou situaci v zemi, dokládá i obnovení hraničních kontrol s Českem.

Kontroly, které Německo formálně obnovilo od půlnoci z noci na dnešek, mohou podle spolkového ministra vnitra Seehofera vést ke kolonám, protože policie chce postupovat přísně. "Pokud někdo nebude patřit k těm několika málo výjimkám, vstoupit (do Německa) moci nebude," řekl. "Kontroly také místy povedou k delším čekacím dobám. Spolková policie nebude dopravu pouštět jen mávnutím ruky," vysvětlil. Kontrolovat tak chtějí policisté každého.

Problémy na saské a ani bavorské části hranice s Českem zatím hlášeny nejsou. "Situace je nyní velmi klidná," uvádí pohraniční policie v bavorském Pasově. "V pracovní den, kdy se pokusí přijet pendleři, to bude zcela jistě vypadat jinak," dodala.

Mezi Českem a Německem je v obou směrem přerušen také provoz vlaků. Nejezdí mezistátní expresy, ani regionální spoje do Bavorska a Saska. Agentura DPA upozornila, že se na kontroly musí připravit i lidé, kteří z Prahy letí na největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Podle mluvčího místního útvaru spolkové policie se od půlnoci kontroluje, zda z Česka do Německa přilétají jen němečtí občané, případně cizinci žijící trvale v zemi. Kontroluje se také osvědčení o negativním testu na koronavirus. V neděli z pražského letiště odlétá do Frankfurtu jen jeden spoj.

Do Německa nyní mohou z Česka s negativním testem přicestovat jen němečtí občané a lidé, kteří v zemi žijí. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají pendleři v kritické infrastruktuře, především zdravotníci, a nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit podložit humanitárními důvody.

Německý automobilový průmysl se obává, že nově zavedené hraniční kontroly způsobí výpadky dodávek součástek z Česka, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a ze severní Itálie. Už v pondělí by se tak musely zavřít některé výrobny automobilů, jako jsou továrny v Ingolstadtu, Řezně nebo Lipsku. Uvedl to mluvčí Německého sdružení automobilového průmyslu (VDA). Sdružení žádá, aby řidiči kamionů nemuseli předkládat potvrzení o negativním testu na koronavirus ne starší 48 hodin ve třech jazycích. Chce také, aby je bylo možné rychle otestovat přímo na hranici.

