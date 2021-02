Jako na hranicích. V uzavřených okresech otočili mrznoucí policisté jen pár řidičů

Hraničním přechodům se nyní tak trochu podobají silnice na koncích sokolovského, chebského a trutnovského okresu. Policisté na nich kontrolují dodržování nových vládních opatření, která zakazují až na výjimky tyto okresy opustit nebo naopak do nich vstoupit.

Už více než dvě minuty stojí policista u dveří černého džípu. Po krátké debatě dává muž v uniformě řidiči pokyn, ať vozidlo otočí a vrátí se zpět směrem do sokolovského okresu. A není jediný, kdo se přes policejní uzávěru nedostane. Tady na nepříliš frekventované silnici mezi Jalovým Dvorem a Horami, které se nacházejí na hranici mezi sokolovským a karlovarským okresem, v pátek odpoledne policisté během pár minut nepustí ještě další dvě auta.

O pár kilometrů dále mezi obcemi Chodov a Mírová jezdí sice výrazně více vozidel, ale podle právě sloužícího policisty zde auta otáčí jen opravdu minimálně. "Lidé jsou připravení, mají u sebe potvrzení ze zaměstnání nebo nám v občanském průkaze ukazují, že tu mají bydliště," vysvětluje. A opravdu. Většina řidičů má v autě po ruce připravené dokumenty od zaměstnavatele, někteří se prokazují firemními průkazkami.

Dosud bezproblémový průběh v celém kraji potvrzuje také policejní mluvčí Kateřina Krejčí. "Policisté do současné doby řešili na několika stanovištích zhruba desítku občanů, kteří cestovali v rozporu s krizovým nařízením a nespadali do výjimek. Vyřešili jsme s nimi toto porušení domluvou," popsala během dopoledne mluvčí.

Policie ovšem ani zdaleka nehlídá všechny cesty mezi oběma okresy. Karlovarská policie již dopředu informovala o tom, že bude mít v okresu Sokolov 23 stanovišť a 21 v chebském okresu. Reportéři Aktuálně.cz při přejíždění ze sokolovského okresu do karlovarského narazili na silnici, na které hlídky plánované nejsou.

Tam, kde jsou, však většina lidí bere podle přítomných policistů opatření pozitivně a k hlídkám se zpravidla chová s úctou, i když se sem tam objeví řidiči, kteří jsou podráždění. Během dopoledne, kdy místem neprojíždí tolik aut, policisté zastavují každé vozidlo. Když se začínají tvořit dlouhé kolony, snaží se situaci urychlit a ne každý řidič tak čelí podrobné kontrole.

Některé motoristy však už policisté poznávají, ti se jí vyhnou i nyní, kdy jezdí málo aut. "Ti už tady byli, ti jedou od toho veterináře," vysvětluje jeden z policistů svému kolegovi, který tak na vozidlo mává, že nemusí zastavovat a může pokračovat v jízdě.

Policisté však nekontrolují jen vozidla. Hlídku mezi Chodovem a Božičany překvapilo, že ráno narazili i na tři chodce, kteří dlouho cestu v pátečním mrazu absolvovali pěšky. Ani oni se kontrole nevyhnuli, jelikož však šli do lékárny či k lékaři, policisté jim umožnili pokračovat. Stejně jako jednomu cyklistovi, který mířil do práce.

Střežení okresu pro policisty znamená nepřetržité postávání na vozovce. Ačkoliv přes den svítí slunce, teplota se pohybuje okolo minus 13 stupňů. "Teď už to jde, aspoň nás hřeje sluníčko. Kolegové před námi tu museli být celou noc v minus 20 stupních a dnes ráno, když jsme po nich přebírali službu, nám auto ukazovalo minus 19," popisuje uniformovaný muž s mírně omrzlým obočím. Kromě jejich vozů jim zázemí na stanovišti tvoří pouze obyčejná mobilní toaleta typická například pro hudební festivaly. "No, nezávidím vám to," komentuje soucitně jeden z řidičů jejich práci.

To, že dnešek stráví hlídáním hranic okresu, se dozvěděli předchozí den během odpoledne. Ačkoliv se střežením pomáhají ve třech okresech, pro které vládní opatření platí, policisté z celé republiky, zde na pomezí sokolovského a karlovarského okresu slouží místní.

Poděkovat jim za jejich práci přišla během dopoledne také sokolovská starostka Renata Oulehlová, která jim přinesla sendviče. Ta si během čtvrtka, kdy vláda opatření vyhlásila, stěžovala na nedostatek informací. "První oficiální informace jsme se dozvěděli až z médií. To, že se to asi zavře, jsme měli den předem, ale nevěděli jsme, jakou formou. A lidé už začali být nervózní, včetně nás," popisuje starostka Oulehlová s tím, že během čtvrtečního odpoledne se již situace zlepšila.

Podle ní stávající opatření ale situaci ve městě příliš neovlivní. "Život ve městě jako takový to žádným způsobem nezmění, protože už tak lidé moc necestují. Někdo se může cítit nekomfortně, že nemůže do Karlových Varů třeba do obchodního domu Makro, ale se zásobováním problém není - a ani nikde jinde. Největší změna je ta, že musíme mít chirurgické roušky a respirátory," vysvětluje Oulehlová.

Vláda pro tyto účely již přislíbila, že do kraje zaveze ze Správy státních hmotných rezerv půl milionu roušek a respirátorů. Dojít by k tomu mělo během pátečního večera.

Stávající opatření ale možná skončí ještě dříve, než začala pořádně platit. Jejich platnost je svázaná s nouzovým stavem, který vyprší o půlnoci z neděle na pondělí. Poslanci totiž ve čtvrtek nepodpořili vládu a trvání nouzového stavu neprodloužili. Jaká opatření budou platit od pondělí, je v tuto chvíli nejisté.