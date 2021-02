Pokud se neprodlouží nouzový stav, stejně se k němu budeme muset vrátit, tvrdí Blatný

Poslanci budou ve čtvrtek jednat o prodloužení nouzového stavu. Menšinová vláda ANO a ČSSD si nezajistila podporu pro jeho schválení. Ještě před schůzí sněmovny ráno jednala vláda. Její cíl byl jasný - pokusit se přijít s takovými návrhy, které by byly alespoň pro část opozice přijatelné, že by kývla na prodloužení nouzového stavu. Pokud se nenajde dost hlasů, nouzový stav skončí v neděli.

Ještě ve středu večer vše směřovalo k tomu, že vládě se ve čtvrtek nepodaří získat od většiny poslanců souhlas s dalším prodloužením nouzového stavu. Jak komunisté, kteří v minulosti několik prodloužení podpořili, tak i zástupci dalších opozičních stran oznamovali, že ruku pro nezvednou.

Jenže to se může ještě během čtvrtečního projednávání ve sněmovně změnit. Ve středu pozdě večer rozeslal úřad vlády nečekaně informaci o tom, že ve čtvrtek brzy ráno zasedne ještě před jednáním sněmovny vláda. Ve čtvrtek pak ihned po začátku jednání sněmovny premiér Andrej Babiš pozval předsedy opozičních stran ke společnému jednání, aby se jim společně povedlo zabránit "katastrofě". Předseda dolní komory Radek Vondráček tak jednání na hodinu přerušil.

Na tiskové konferenci ministr Blatný uvedl, že Česko by se muselo pravděpodobně po nějaké době k nouzovému stavu vrátit, pokud nebude prodloužen. "Stálo by to víc, nejen peněz," řekl. Dodal také, že podle něj by do dvou týdnů by mohla být situace ve většině nemocnic v Česku stejně závažná jako nyní v Chebu, pokud nebude prodloužen nouzový stav.

"Konec nouzového stavu by znamenal otevření obchodů a služeb, nebylo by možné omezovat shromažďování. Česko by šlo nákaze covidem-19 naproti," řekl Blatný.

Aktuální informace ⁦@Aktualnecz⁩ : Předsedové stran přicházejí na schůzku s premiérem Andrejem Babišem. Sám o ni požádal, protože zatím nemá hlasy pro prodloužení nouzového stavu pic.twitter.com/ObL4nFxHHW — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 11, 2021

Babiš: Kdo neschválí nouzový stav, bude odpovědný za smrt občanů

Středeční dohady ohledně toho, že vláda u poslanců s nouzovým stavem neuspěje, přiživil ve středu premiér Andrej Babiš, který při návštěvě v Srbska ostře kritizoval opozici.

"Pokud někdo neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko," tvrdil Babiš, kterému se nelíbilo to, že některé opoziční strany v minulých dnech požadovaly například vyšší kompenzace pro podnikatele postižené opatřeními proti covidu.

"Opoziční strany si pletou stav epidemie s rozpočtovými nároky. Nemůžeme přece vázat opatření v rámci nouzového stavu na nějaké rozpočtové dopady," uvedl.

Babiš ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) i dalším členům kabinetu uložil řešit situaci pro případ, že nouzový stav skončí 14. únorem. Premiér ale doufá, že opozice "zapomene na politiku a volby" a žádost vlády podpoří. Opakované debaty o nouzovém stavu považuje za zpolitizované.

Nenecháme se Babišem vydírat, řekl Bartoš

Proti jeho slovům se ale vzápětí ohradili opoziční politici, kteří opět opakovali, že nemíní nouzový stav podporovat. "Výkřiky pana premiéra do médií se nenecháme vydírat. Děláme maximum ve prospěch občanů České republiky," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je důležité apelovat na odpovědnost lidí, dodržování opatření nebo nahlašování kontaktů pozitivních osob na koronavirus, i kdyby nouzový stav skončil.

Bartoš uvedl, že by i na základě slov ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) s koncem nouzového stavu byly některé problémy řešitelné, třeba povolání vojáků k pomoci. Kritizoval chaos ve vyhlašování protikoronavirových opatření, která musí podle Bartoše být odůvodněna a mít prokazatelný efekt na vývoj situace.

Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že do debaty o tom, kolik mrtvých má kdo na svědomí, by se na Babišově místě nepouštěl. "Je to samozřejmě nesmysl. Vládě jsme nabídli jasné řešení, vláda je odmítla a premiér místo jednání posílá vzkazy ze Srbska," uvedl.

Kromě nouzového stavu vláda po ranním jednání oznámila, že od půlnoci uzavře okresy Cheb, Sokolov a Trutnov. Lidé, kteří na území těchto okresů bydlí, ho nebudou moci opouštět, ostatní do nich naopak nebudou moci vstoupit. Z omezení pohybu ve třech okresech budou výjimky jako docházka do škol či do zaměstnání, lidé budou muset mít potvrzení o účelu cesty. Budou také muset nosit chirurgické roušky či respirátory.