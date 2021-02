Sociolog: Postoj Čechů změní pohled na lidi umírající na chodbách

Česká společnost není zlomená a situaci, která v ní panuje, nepovažuju za výjimečnou. Podobné protesty na obou stranách, ať už v tom smyslu, že opatření jsou přehnaná, nebo naopak nedostatečná, se objevují v každé zemi. Za nedůvěrou Čechů ve vládu nestojí jen jedna chyba, šlo o sled událostí, říká pro Aktuálně.cz Martin Buchtík, sociolog a ředitel výzkumného centra STEM.

Buchtík upozorňuje na to, že na jaře byla důvěra Čechů ve vládu nebývale vysoká. "Bylo to až přes 80 procent. To je srovnatelné s nejvyššími důvěrami na světě," komentuje sociolog. "Poté ale důvěra prudce klesala, teď je někde kolem 30 procent. A to je zase jedna z nejnižších na světě," dodává.

Podle Buchtíka nelze jmenovat jednu událost, po které by se důvěra v práci vlády znatelně propadla. "Máme často tendenci pojmenovávat jednu klíčovou událost, nějakého zlého černokněžníka, který přijde a celou zemi začaruje," podotýká Buchtík.

"Ale ve skutečnosti je to spíš série událostí, která začíná liknavou reakcí vlády v předvolebním období v září a potom pokračuje chaotickou hrou, kdy lidé přestávají mít možnost sledovat, která opatření platí nebo neplatí," vysvětluje sociolog.

Ke změně směřování české společnosti by se podle Buchtíka musela situace v souvislosti s pandemií covidu-19 buď rapidně zhoršit, nebo naopak zlepšit. "Když uvidíme, že nemocnice už nezvládají a lidé umírají na chodbách. To by byl negativní jev. Pozitivním by zase byla motivace občanů, jejich snaha zamknout celou zemi na 14 dní. Ale to je dnes nerealistické," dodává Buchtík.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku.