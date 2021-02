Foto: Kontroly zavřených okresů. Dvanáctky služby, mráz, ale většina aut projede

Okresy Sokolov, Cheb a Trutnov jsou od páteční půlnoci takříkajíc novými hraničními přechody uvnitř Česka. Policisté tu na osmdesáti silnicích hlídají, aby lidé nejezdili mezi těmito okresy a zbytkem republiky. Výjimky by měli mít pouze ti, kteří jedou do zaměstnání, do školy či k doktorovi. Jak to funguje v praxi? Navštívili jsme celkem čtyři stanoviště na Sokolovsku.