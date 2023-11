Fico a Vystrčil se shodli na potřebě spolupráce V4, ne v pomoci Ukrajině

Slovenský premiér Robert Fico a předseda českého Senátu Miloš Vystrčil se v pátek shodli na potřebě zintenzivnění spolupráce obou zemí i v rámci Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). V názoru na pomoc Ukrajině čelící ruské agresi se lišili, řekl Vystrčil novinářům po ranním půlhodinovém setkání se slovenským ministerským předsedou.

"I když má Slovensko po návratu Fica k moci v tento okamžik jiný pohled na rusko-ukrajinský konflikt, to, abychom nadále rozšiřovali, upevňovali a rozvíjeli česko-slovenské vztahy, má jednoznačně přednost před ambicemi jednotlivých politiků," řekl Vystrčil. Fico podle něj potvrdil, že Slovensko podporuje Ukrajinu, podporuje její nárok na územní celistvost, svébytnost a nezávislost. "Na druhé straně ten názor, že Slovensko v této chvíli nebude dodávat Ukrajině zbraně a že je pro okamžitá mírová jednání, potvrdil rovněž. Ukázalo se, že v tomto náš názor není shodný," uvedl Vystrčil.

"Budeme se snažit dát té spolupráci naprosto konkrétní obsah, který by umožnil lepším způsobem prosazovat názory našich zemí v rámci Evropské unie," uvedl Vystrčil k možnostem budoucí spolupráce ve V4. Uvítal by, aby ministerstva zahraničí obou zemí připravila koncept budoucí spolupráce. Předseda Senátu v této souvislosti dodal, že Slovensko stejně jako Česko podporuje vstup Rumunska do schengenského prostoru, o čemž má EU rozhodovat v prosinci.