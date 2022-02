V pátek přibylo 28 tisíc nových případů covidu, pět tisíc lidí se nakazilo opakovaně

Živě

V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. Události kolem epidemie koronaviru v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

reklama

Živě

07:32 Od začátku pandemie zemřelo ve Spojených státech v souvislosti s nemocí covid-19 přes 900 tisíc lidí, vyplývá z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse. Posledních 100 tisíc úmrtí přibylo v USA za necelé dva měsíce. Hranici 900 tisíc překročily Spojené státy v době, kdy denní přírůstky nakažených v drtivé většině amerických států klesají. 7:00 Počet hospitalizovaných se v posledních čtyřech dnech příliš nemění. V nemocnicích je s nákazou 3120 lidí, v těžkém stavu je 202 z nich. Před týdnem bylo pacientů s covidem asi o 800 méně. 7:00 V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. 06:00 Vážení čtenáři, vítejte u nové on-line reportáže, ve které se věnujeme koronavirové pandemii v Česku i ve světě. Dění posledního týdne najdete v předchozí reportáži: Přenos skončil Ministerstvo popřelo propouštění hygieniků, podle něj jde o dezinterpretaci