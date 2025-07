Izrael a Hamás už studují aktualizovaný návrh dohody o příměří v Gaze

Katar, Egypt a Spojené státy ve středu předložily Izraeli a Hamásu aktualizovaný návrh dohody o příměří ve válce v Pásmu Gazy a propuštění části izraelských rukojmích. Uvedl to americký server Axios s odvoláním na dva zdroje přímo obeznámené s touto záležitostí.

Zprostředkovatelé nepřímých rozhovorů mezi židovským státem a palestinským teroristickým hnutím se podle těchto zdrojů domnívají, že aktuální ústupky ze strany Izraele, jež byly do upraveného návrhu zahrnuty, mohou stranám konfliktu umožnit dosáhnout v brzké době dohody.

Dohoda, která byla v posledních deseti dnech předmětem vyjednávání v katarském Dauhá, počítá s propuštěním deseti živých a předáním těl 18 zesnulých rukojmích výměnou za 60denní příměří ve válce, propuštění palestinských vězňů z izraelských věznic a masivní navýšení přísunu humanitární pomoci do Pásma Gazy, připomíná Axios.

Katařané shrnuli veškerý pokrok, jehož se v posledních deseti dnech podařilo dosáhnout, do nového návrhu a předložili jej oběma stranám konfliktu společně s USA a Egyptem, aby bylo jasné, že má podporu všech tří zprostředkovatelů, píše Axios.

Hlavní změny se týkají rozsahu stažení izraelských sil z palestinského území během příměří a v menší míře také počtu palestinských vězňů, kteří mají být propuštěni za každého rukojmího. Podle izraelských představitelů a zdrojů obeznámených s rozhovory učinil Izrael značné ústupky, pokud jde o rozsah území, které bude jeho armáda v Pásmu Gazy po dobu příměří držet.

Dalším sporným bodem, jehož vyřešení je blízko, jsou podle zdrojů Axiosu dodávky humanitární pomoci do Gazy. Hamás požadoval, aby během příměří nebyla pomoc dodávána prostřednictvím humanitární nadace pro Gazu (GHF), jež má podporu USA a Izraele. Podle izraelských představitelů by to ale fakticky znamenalo souhlas Izraele, že se stáhne z většiny území na jihu pásma, kde se nacházejí centra GHF.

Izraelští představitelé uvedli, že v minulých dnech probíhala paralelní jednání také v Egyptě s cílem zjistit, jakým způsobem by se mohla Káhira během příměří podílet na dodávkách pomoci tak, aby jich nezmocnil Hamás. Izrael v minulosti vinil Hamás, že pomoc dodávanou agenturami OSN rozkrádal.

Podle Axiosu se nyní očekává, že se v sobotu v Dauhá setká katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání s představiteli Hamásu, aby se pokusil získat jejich souhlas s novým návrhem. Katarští prostředníci se podle zdroje Axiosu domnívají, že izraelské ústupky ohledně stažení by mohly otevřít cestu k dohodě. Hamás sice zřejmě opět přijde s určitými výhradami a připomínkami, ale ne takového rázu, že by musely dohodu nutně znemožnit, dodal tento zdroj.

Izrael vede v Pásmu Gazy proti Hamásu rozsáhlou a ničivou vojenskou ofenzivu v odvetě za jeho teroristický útok na jihu Izraele ze 7. října 2023.